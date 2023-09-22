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Dikkat! Ehliyet alma yaşı düşürüldü

2023-09-22 11:11:23
Dikkat! Ehliyet alma yaşı düşürüldü

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle D sınıfı ehliyet için uygulanan 26 yaş sınırı 24 yaşa düşürüldü.

#1
Foto - Dikkat! Ehliyet alma yaşı düşürüldü

“Karayolu Taşıma Yönetmeliği”nde birçok maddede değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin maddeleri arasında taşıtların teknik şartlarını ve hususi taşımacılık faaliyetlerini düzenleyen bölümlere atıflar bulundu ve bu yerler değiştirildi.

#2
Foto - Dikkat! Ehliyet alma yaşı düşürüldü

Yeni yönetmelik kapsamında D sınıfı ehliyet için uygulanan 26 yaş sınırı 24 yaşa düşürüldü. Yeni düzenlemeye göre , M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet almak isteyenler için yaş sınırı 16; A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için ise 18 yaş olarak belirlendi.

#3
Foto - Dikkat! Ehliyet alma yaşı düşürüldü

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI MADDE 1- 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “cccc) Teknik şartlar: Bu Yönetmelik kapsamında kullanılacak taşıtların, geçerli araç muayenesini veya ilgili mevzuatta belirtilen diğer teknik koşullarını,”

#4
Foto - Dikkat! Ehliyet alma yaşı düşürüldü

MADDE 1- 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “cccc) Teknik şartlar: Bu Yönetmelik kapsamında kullanılacak taşıtların, geçerli araç muayenesini veya ilgili mevzuatta belirtilen diğer teknik koşullarını,”

#5
Foto - Dikkat! Ehliyet alma yaşı düşürüldü

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

#6
Foto - Dikkat! Ehliyet alma yaşı düşürüldü

“C) B3 yetki belgesi: Hususi taşımacılık faaliyetinde bulunarak;

#7
Foto - Dikkat! Ehliyet alma yaşı düşürüldü

1) Kendi personelinin,

#8
Foto - Dikkat! Ehliyet alma yaşı düşürüldü

2) Kendi diyaliz merkezlerinde tedavi gören hastaların,

#9
Foto - Dikkat! Ehliyet alma yaşı düşürüldü

3) Kendi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitimi alan engelli bireylerin ve bunların velisinin/vasisinin, taşımasını yapacaklara,”

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