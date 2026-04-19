Dikkat çeken iddia: Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevinden ayrıldı
Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen saldırı sonrası dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Erhan Baydur'un görevinden ayrıldığı öne sürüldü.
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırının ardından görevinden ayrıldığı iddia edildi.
Baydur'un Milli Eğitim Bakanlığı ile "karşılıklı alınan karar" sonucunda görevinden ayrıldığı öğrenildi.
15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda 8 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yitirirken, 13 kişi de yaralandı.
Olayın ardından başlatılan soruşturmada, saldırganın dijital materyallerinin incelenmesi sonucu eylemi önceden planladığına dair bulgular elde edildi. İçişleri Bakanlığı, saldırının herhangi bir terör bağlantısı olmadığını ve bireysel bir girişim olduğunu duyurdu. Soruşturma kapsamında saldırganın babası da tutuklandı.
