Dikkat çeken iddia: Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevinden ayrıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dikkat çeken iddia: Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevinden ayrıldı

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen saldırı sonrası dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Erhan Baydur'un görevinden ayrıldığı öne sürüldü.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırının ardından görevinden ayrıldığı iddia edildi.

Baydur'un Milli Eğitim Bakanlığı ile "karşılıklı alınan karar" sonucunda görevinden ayrıldığı öğrenildi.

15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda 8 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yitirirken, 13 kişi de yaralandı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, saldırganın dijital materyallerinin incelenmesi sonucu eylemi önceden planladığına dair bulgular elde edildi. İçişleri Bakanlığı, saldırının herhangi bir terör bağlantısı olmadığını ve bireysel bir girişim olduğunu duyurdu. Soruşturma kapsamında saldırganın babası da tutuklandı.

Yorumlar

bu sahsa bakalım

oğum: 1979 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğdu.Eğitim: Lisans eğitimini 2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı.Mesleki Geçmiş:2003-2021 yılları arasında öğretmenlik, müdür yardımcılığı ve öğretmenevi müdürlüğü gibi çeşitli kademelerde çalıştı.Antalya ve Diyarbakır illerinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.2021-2024 yılları arasında Isparta İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı.Ağustos 2024'te Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı

ata

bi zahmet... kimbilir ne kadar şikayeti absorbe etti... okul müdürü ve meb müdürü esas karakter bu konuda....
