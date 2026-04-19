F-35’te deprem: Türkiye'ye verileceği konuşulan uçakta tüm dengeler altüst oldu

Modern stealth teknolojisi, esas olarak "X-Bant" denilen yüksek frekanslı atış kontrol radarlarına karşı etkilidir. Ancak fiziksel olarak uçağın boyutlarıyla yarışan daha uzun dalga boylu radarlar için durum farklıdır. Alçak frekanslı radarların dalga boyları daha uzundur. Bu dalgalar, F-35'in gövdesindeki radar emici kaplamadan (RAM) etkilenmeden uçağın kanat uçları veya kuyruk yüzgeçleri gibi yapısal kısımlarına çarparak "rezonans" oluşturur. Pasif radar yönteminde İran, kendi radarını açmak yerine bölgedeki mevcut TV yayınları, radyo kuleleri veya GSM baz istasyonlarının sinyallerini kullanabilir. Bir uçak bu sinyallerin arasından geçtiğinde, sinyallerde bir "gölge" veya sapma oluşturur. Alçak frekanslı radarlar uçağın tam yerini bir füzeyi yönlendirecek kadar hassas veremez (sadece "orada bir yerde" der). Ancak bu veri, yukarıda bahsettiğimiz IRST (termal takip) sistemine "o yöne bak" talimatı gönderdiğinde, termal kamera hedefi yakalar ve füzeyi uçağın egzozuna yönlendirir.