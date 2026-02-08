Devlerin sahasına inecek olan Altay tankında sipariş patlaması bekleniyor! Üretim üç katına çıkacak, Türkiye 2026’da tarih yazacak

T1 konfigürasyonunda Altay, bir komutan, bir nişancı, bir yükleyici ve bir sürücüden oluşan dört kişilik mürettebat tarafından yönetilir ve gövde uzunluğu 7,3 m, genişliği 3,9 m ve ana top önde olacak şekilde yüksekliği 2,6 m'dir; bu da günümüzün ağır ana muharebe tanklarıyla uyumludur. Altay T1 yaklaşık 65 ton ağırlığındadır ve 1.500 beygir gücündeki dizel motoru ve otomatik şanzımanı sayesinde ton başına yaklaşık 23 beygir güç-ağırlık oranına sahiptir. İlk üretim partilerinde, Güney Kore'den tedarik edilen 1.500 beygir gücünde Doosan DV27K V12 dizel motor ve altı ileri ve üç geri vites sunan SNT Dynamics EST15K şanzıman kullanılırken, daha sonraki partilerde yerli olarak geliştirilen ve yine 1.500 beygir gücünde olan BMC Power Batu V12 dizel motora geçilmesi planlanmaktadır.