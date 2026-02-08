Devlerin sahasına inecek olan Altay tankında sipariş patlaması bekleniyor! Üretim üç katına çıkacak, Türkiye 2026’da tarih yazacak
Türk Kara Kuvvetleri’nin vurucu gücü Altay ana muharebe tankında seri üretim süreci vites yükselterek 2026 yılında üç katı hıza ulaşacak. BMC tarafından üretilen Altay’ın, 2025'teki ilk teslimatların ardından 2026'da en az 10 tanklık bir paketle envantere girmesi ve 2028'e kadar toplam 85 adet T1 konfigürasyonundaki tankın teslim edilmesi planlanıyor. 1.500 beygirlik yerli BATU motoruna geçiş süreciyle birlikte, dünya pazarında yoğun ilgi gören Altay’ın yurt dışından rekor siparişler alarak savunma sanayiinde yeni bir ihracat rekoru kırması bekleniyor.