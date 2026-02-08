  • İSTANBUL
Devlerin sahasına inecek olan Altay tankında sipariş patlaması bekleniyor! Üretim üç katına çıkacak, Türkiye 2026’da tarih yazacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Devlerin sahasına inecek olan Altay tankında sipariş patlaması bekleniyor! Üretim üç katına çıkacak, Türkiye 2026’da tarih yazacak

Türk Kara Kuvvetleri’nin vurucu gücü Altay ana muharebe tankında seri üretim süreci vites yükselterek 2026 yılında üç katı hıza ulaşacak. BMC tarafından üretilen Altay’ın, 2025'teki ilk teslimatların ardından 2026'da en az 10 tanklık bir paketle envantere girmesi ve 2028'e kadar toplam 85 adet T1 konfigürasyonundaki tankın teslim edilmesi planlanıyor. 1.500 beygirlik yerli BATU motoruna geçiş süreciyle birlikte, dünya pazarında yoğun ilgi gören Altay’ın yurt dışından rekor siparişler alarak savunma sanayiinde yeni bir ihracat rekoru kırması bekleniyor.

#1
Foto - Devlerin sahasına inecek olan Altay tankında sipariş patlaması bekleniyor! Üretim üç katına çıkacak, Türkiye 2026’da tarih yazacak

Altay ana muharebe tankı üretim programı, Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı ile BMC arasında 2018 yılında imzalanan ve Türk Kara Kuvvetleri için 250 tank üretilmesini öngören bir sözleşmeye dayanmaktadır. Bu sözleşme iki ana aşamadan oluşmaktadır; ilk aşamada 2025-2028 yılları arasında T1 konfigürasyonunda 85 tank, daha sonra 2028'den itibaren T2 konfigürasyonunda 165 tank üretilerek toplam 250 tanka ulaşılması hedeflenmektedir. Şu an için Altay T1 serisi, 2025'te 3, 2026'da 10, 2027'de 41 ve 2028'de 30 olmak üzere toplam 85 adet T1 tankının dört yılda teslim edilmesini öngörmektedir.

#2
Foto - Devlerin sahasına inecek olan Altay tankında sipariş patlaması bekleniyor! Üretim üç katına çıkacak, Türkiye 2026’da tarih yazacak

Yabancı basın, Altay'ın yanı sıra, Türkiye'nin 2026 savunma gündeminde Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk Kızılelma insansız hava aracı teslimatlarının, KAAN savaş uçağı için seri üretim sözleşmesinin imzalanması ve gemi konuşlandırma özelliğine sahip TB3 insansız hava araçlarının envantere alınmasının yer aldığını bildirdi.

#3
Foto - Devlerin sahasına inecek olan Altay tankında sipariş patlaması bekleniyor! Üretim üç katına çıkacak, Türkiye 2026’da tarih yazacak

Altay ana muharebe tankı programının, Türk Kara Kuvvetleri'nde hizmette olan eski M-60A3, M-60T ve Leopard 2A4 tanklarının yerini alacak yerli tasarım ve üretim bir tank geliştirmek amacıyla 2007 yılında Türk Milli Tank Üretim Projesi kapsamında başlatıldığının altı çizildi. Tasarım çalışmalarının Otokar tarafından, Güney Koreli Hyundai Rotem'in teknoloji transferi ve tasarım desteğiyle gerçekleştirildği ifade edilirken, 2012 ve 2017 yılları arasında dört prototip üretildiği ve çeşitli koşullarda atış, hareketlilik, dayanıklılık ve iklimsel testlerden geçirildiği vurgulandı.

#4
Foto - Devlerin sahasına inecek olan Altay tankında sipariş patlaması bekleniyor! Üretim üç katına çıkacak, Türkiye 2026’da tarih yazacak

2018 yılında BMC'nin, ilk parti için T1 ve sonraki üniteler için T2 olmak üzere iki ana konfigürasyonda Altay'ın seri üretimini gerçekleştirmek üzere çalışmalara hız verildiği aktarıldı. Altay zırhlı araçlarının üretim hattı şu anda ayda 8 adede kadar Altay tankı üretme kapasitesine sahip olacak şekilde yapılandırılmıştır; bu da, üretimin bir takvim yılı boyunca bu seviyede sürdürülmesi durumunda yıllık 96 tanka kadar bir üretim oranına denk gelmektedir.

#5
Foto - Devlerin sahasına inecek olan Altay tankında sipariş patlaması bekleniyor! Üretim üç katına çıkacak, Türkiye 2026’da tarih yazacak

T1 konfigürasyonunda Altay, bir komutan, bir nişancı, bir yükleyici ve bir sürücüden oluşan dört kişilik mürettebat tarafından yönetilir ve gövde uzunluğu 7,3 m, genişliği 3,9 m ve ana top önde olacak şekilde yüksekliği 2,6 m'dir; bu da günümüzün ağır ana muharebe tanklarıyla uyumludur. Altay T1 yaklaşık 65 ton ağırlığındadır ve 1.500 beygir gücündeki dizel motoru ve otomatik şanzımanı sayesinde ton başına yaklaşık 23 beygir güç-ağırlık oranına sahiptir. İlk üretim partilerinde, Güney Kore'den tedarik edilen 1.500 beygir gücünde Doosan DV27K V12 dizel motor ve altı ileri ve üç geri vites sunan SNT Dynamics EST15K şanzıman kullanılırken, daha sonraki partilerde yerli olarak geliştirilen ve yine 1.500 beygir gücünde olan BMC Power Batu V12 dizel motora geçilmesi planlanmaktadır.

#6
Foto - Devlerin sahasına inecek olan Altay tankında sipariş patlaması bekleniyor! Üretim üç katına çıkacak, Türkiye 2026’da tarih yazacak

Maksimum yol hızının 65 km/saat civarında, arazi hızının ise 45 km/saat civarında olması öngörülmektedir ve yardımcı yakıt olmadan yaklaşık 450 km menzile sahip olması tahmin edilmektedir.

#7
Foto - Devlerin sahasına inecek olan Altay tankında sipariş patlaması bekleniyor! Üretim üç katına çıkacak, Türkiye 2026’da tarih yazacak

K2 Black Panther'da olduğu gibi, hidropnömatik süspansiyon sistemi yaklaşık yüzde 60'a kadar eğimli ve yaklaşık yüzde 30'a kadar yan eğimli arazilerde hareket kabiliyetini desteklerken, su geçiş kapasitesi hazırlık gerektirmeden yaklaşık 1,2 metreye kadar su geçişine olanak tanır ve ek ekipmanla daha derin geçişlere kadar genişletilebilir.

#8
Foto - Devlerin sahasına inecek olan Altay tankında sipariş patlaması bekleniyor! Üretim üç katına çıkacak, Türkiye 2026’da tarih yazacak

