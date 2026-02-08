İtalya’dan Trump’a Gazze resti
Filistin konusunda ikili tavır takınan İtalya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump tarafından oluşturulan "Gazze Barış Kurulu"na katılmayacaklarını açıkladı.
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "aşılamaz anayasal sorunları" gerekçe göstererek, "İtalya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Kurulu'nda yer almayacağını" söyledi.
İtalya'nın anayasası, ülkenin tek bir yabancı lider tarafından yönetilen bir örgüte katılmasını engelliyor.
İtalyan Anayasası'nın 11'inci maddesinde, uluslararası örgütlere katılım konusunda "diğer devletlerle eşitlik" şart koşuluyor. İtalyan anayasal yargısına göre bu madde, tek bir yabancı liderin öncülüğündeki uluslararası örgütlere katılımı engelliyor.
Trump'ın müttefiklerinden Başbakan Giorgia Meloni geçen ay yaptığı açıklamada katılımla ilgili "anayasal sorunlara" dikkat çekmiş, ancak Trump'ın "sadece İtalya'nın değil diğer Avrupa ülkelerinin de ihtiyaçlarını karşılamak üzere" çerçeveyi yeniden düzenleyebileceğini ifade etmişti.
Tajani ise Cumartesi günü bu ihtimali dışarıda bıraktı. Verdiği demeçte Tajani "Barış Kurulu'na katılamayız çünkü anayasal bir sınır var" dedi.
