Beşiktaş, Alanyaspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00’da başlayacak ve Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Süper Lig’de son 4 maçta 10 puan toplayan siyah beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Siyah beyazlılar, Alanyaspor maçında iki futbolcusundan yararlanamayacak. Kırmızı kart cezalısı Kristjan Asllani, forma giyemeyecek. Tümosan Konyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen El Bilal Toure de bu mücadelede görev yapamayacak.
Yeni transfer Amir Murillo'nun da yorgun olmasından dolayı kadroya alınması beklenmiyor. Beşiktaş'ta üç futbolcu ise ceza sınırında. Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan; kart görmeleri durumunda Rams Başakşehir maçında takımdaki yerlerini alamayacak.
Alanyaspor ise 22 puan ve averajla haftaya 10. basamakta başladı. Akdeniz ekibi, ligde oynadığı son 11 maçın sadece 1'ini kazandı. Joao Pereira'nın öğrencileri, zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla ayrılmayı amaçlıyor.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 19 maçın 10’unu siyah-beyazlılar kazanırken, 4 mücadeleden Antalya temsilcisi galip ayrıldı. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Beşiktaş 35 gol kaydederken, Alanyaspor 21 golle karşılık verdi.
Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı, ev sahibi ekip 2-0 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER / Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Agbadou, Emirhan, Ndidi, Olaitan, Orkun, Cengiz, Cerny, Heyongyu Oh. Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Ruan, Maestro, Makouta, Hagi, Hwang Ui Jo, Güven.
