Devasa konvoy geldi! ABD Başkanı Trump’ın “canavar” araçları Ankara’da görüntülendi
Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde hareketlilik başladı. Zirveye katılacak 32 liderden ABD Başkanı Donald Trump'ın kullanacağı zırhlı makam araçları ve helikopter parçaları, askeri bir nakliye uçağıyla havalimanına indirildi. Kargo uçağından indirildikten sonra yola çıkan dev konvoy araçları, başkentteki bir akaryakıt istasyonunda vatandaşlar tarafından görüntülendi.