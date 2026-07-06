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Devasa konvoy geldi! ABD Başkanı Trump’ın "canavar" araçları Ankara’da görüntülendi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Devasa konvoy geldi! ABD Başkanı Trump’ın “canavar” araçları Ankara’da görüntülendi

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde hareketlilik başladı. Zirveye katılacak 32 liderden ABD Başkanı Donald Trump'ın kullanacağı zırhlı makam araçları ve helikopter parçaları, askeri bir nakliye uçağıyla havalimanına indirildi. Kargo uçağından indirildikten sonra yola çıkan dev konvoy araçları, başkentteki bir akaryakıt istasyonunda vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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Foto - Devasa konvoy geldi! ABD Başkanı Trump’ın "canavar" araçları Ankara’da görüntülendi

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde hareketlilik başladı. Zirve hazırlıkları devam ederken, bir askeri nakliye uçağı havalimanına iniş yaptığı sırada görüntülendi. Bu uçağın, zirveye katılacak 32 liderden biri olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da kullanılması öngörülen araçlarını ve helikopterinin parçalarını taşıdığı öğrenildi.

#2
Foto - Devasa konvoy geldi! ABD Başkanı Trump’ın "canavar" araçları Ankara’da görüntülendi

Kargo uçağı ile Ankara'ya getirilen konvoy araçları, bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi.

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Foto - Devasa konvoy geldi! ABD Başkanı Trump’ın "canavar" araçları Ankara’da görüntülendi

ABD Gizli Servisi’nin güvenlik standartlarına göre özel olarak tasarlanan söz konusu araçlar “The Beast” (Canavar) lakabıyla biliniyor. Kesin resmi fiyatı açıklanmasa da açık kaynaklarda tek bir aracın maliyetinin yaklaşık 1,5 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

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