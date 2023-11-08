Dev anlaşma yapıldı! Türkiye o ülkeden gemi alacak

25 Haziran 2021'den bu yana gemiden gemiye 49 LNG transfer operasyonu gerçekleştirildiğine işaret eden Boyracı, "Bu operasyonlar esnasında 4,4 milyar standart metreküp eş değer LNG'yi gemimizde depoladık ve depolanan LNG'nin yaklaşık 4,3 milyar standart metreküpünü tekrar gazlaştırarak iletim hattına teslim ettik. Gemi üzerinde yer alan çevreci ekipmanlar vasıtasıyla yıllık 145 bin ağaca eşdeğer 1,5 milyon tonluk karbondioksit salımını azaltmış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı. Maksimum depolama kapasitesinin gaz fazında 110 milyon standart metreküp olduğuna dikkati çeken Boyracı, günlük gazlaştırma miktarına bağlı olarak ihtiyaca göre tekrar gaz dolumu yapılabildiğini kaydetti.