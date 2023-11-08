Dev anlaşma yapıldı! Türkiye o ülkeden gemi alacak

Boyracı, enerji arz güvenliği için enerji çeşitliliğinin önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Bu kapsamda BOTAŞ, LNG ihracatı yapan ülkelerle değişik anlaşmalar yapmakta. Bu anlaşmalar kapsamında da dünyanın dört bir tarafından LNG taşıyan gemiler terminalimizi ziyaret etmektedirler. Bu gemiler terminalimize geldikten sonra iki gemi yan yana gelmek suretiyle birbirine bağlantı sağlanmakta. Bağlantı sonrasında gerekli transfer ekipmanların kurulumu ile LNG transferi gerçekleştirilmekte. Depomuza alınan bu LNG tekrar gazlaştırma sistemlerinden geçirilerek ana iletim hattına gönderilmektedir."