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Dev anlaşma yapıldı! Türkiye o ülkeden gemi alacak

2023-11-08 14:52:18
Dev anlaşma yapıldı! Türkiye o ülkeden gemi alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanında kritik bir hamleye hazırlandığını söyledi.

#1
Foto - Dev anlaşma yapıldı! Türkiye o ülkeden gemi alacak

Uzun yıllardır gerçekleştirilen yatırımlar Türkiye'yi adım adım enerji merkezine konumuna yükseltirken enerjide arz güvenliğini sağlamak için stratejik adımlara yenileri ekleniyor.

#2
Foto - Dev anlaşma yapıldı! Türkiye o ülkeden gemi alacak

Stratejik konumu ve denizlerdeki güçlü enerji filosuyla arama-sondaj ve arz güvenliği kapasitesini artıran Türkiye bu hamlesini güçlendirmek için filosuna yeni bir gemi daha katıyor.

#3
Foto - Dev anlaşma yapıldı! Türkiye o ülkeden gemi alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosuna yeni bir gemi ekleyecekleri müjdesini verdi.

#4
Foto - Dev anlaşma yapıldı! Türkiye o ülkeden gemi alacak

Bayraktar, "Filomuza üretim gemisi katmayı hedefliyoruz. Platform yerine deniz yüzeyinde konumlanacak" dedi. Geminin Singapur'dan alınacağını belirten Bayraktar, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte sadece kendi denizlerinde değil Libya ve Afrika gibi sahalarda da çeşitli anlaşmalar yaparak, gemileriyle gaz arayabileceğini, filonun yetmemesi durumunda yeni gemilerin de alınabileceğini anlattı.

#5
Foto - Dev anlaşma yapıldı! Türkiye o ülkeden gemi alacak

AA muhabirinin Uluslararası Gaz Birliği'nin "2023 Dünya LNG Raporu"ndan derlediği verilere göre, dünya genelinde 26 ülkede 43 FSRU bulunuyor.

#6
Foto - Dev anlaşma yapıldı! Türkiye o ülkeden gemi alacak

Türkiye, FSRU sayısı bakımından dünyada 3. sırada yer alıyor. Brezilya 6 FSRU ile ilk, Endonezya 5 FSRU ile 2. sırada yer alırken, onları üçer FSRU ile Türkiye ve Almanya takip ediyor. Türkiye'deki FSRU'lar toplam gazlaştırma kapasitesi açısından da dünyada ilk sıralarda yer alıyor.

#7
Foto - Dev anlaşma yapıldı! Türkiye o ülkeden gemi alacak

Geliştirdiği altyapı projeleriyle doğal gazda arz güvenliğinin artırılmasına yönelik stratejik adımlar atan Türkiye için FSRU tesisleri başlıca yatırımları arasında yer alıyor. İlk FSRU terminalini 2016'da İzmir'de devreye alan Türkiye'nin Dörtyol FSRU ve Saros FSRU olmak üzere BOTAŞ'ın işlettiği iki tesisi daha bulunuyor.

#8
Foto - Dev anlaşma yapıldı! Türkiye o ülkeden gemi alacak

Farklı kaynak ve ülkelerden deniz yoluyla getirilen LNG, gemiden gemiye aktarımla bu FSRU'larda depolanıyor ve ihtiyaç halinde yeniden gazlaştırılarak ana iletim hattına veriliyor. Boru hatlarına bağlı kalmadan gaz tedarikine imkan veren ve arz esnekliğine katkı sağlayan FSRU terminallerinin, birçok ülkede depolama ve yeniden gazlaştırma çözümü olarak uzun yıllar önemini koruması bekleniyor.

#9
Foto - Dev anlaşma yapıldı! Türkiye o ülkeden gemi alacak

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi FSRU, 25 Haziran 2021'de işletmeye alındı. Ertuğrul Gazi FSRU Operasyon Müdürü Hakan Boyracı, AA muhabirine, Dörtyol deniz terminalinde iki farklı operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "Ham petrol boru hattı işletmeciliğindeki operasyonlarımız 1967 yılında başlamıştır. FSRU terminal işletmeciliği kapsamında operasyonlarımız ise 7 Şubat 2018 tarihinde başladı. Bu tarihte dünyanın en büyük FSRU gemisi olan MOL FSRU Challenger terminalimizde hizmet vermeye başlamıştı." ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Dev anlaşma yapıldı! Türkiye o ülkeden gemi alacak

İlk Türk bayraklı FSRU gemisi olan Ertuğrul Gazi'nin 2019'da Güney Kore'de inşa edilmeye başlandığını aktaran Boyracı, geminin 25 Haziran 2021'de işletmeye alındığını dile getirdi. Boyracı, gemide gaz fazında yaklaşık 110 milyon metreküp doğal gaza eşdeğer 170 bin metreküp LNG depolanabildiğine dikkati çekerek, "LNG'nin yaklaşık günlük 28 milyon metreküpü gazlaştırılarak ana iletim hattına sevk edilme kapasitesi bulunuyor. Bu kapasiteyle de dünyanın en büyük FSRU gemilerinden bir tanesidir." dedi.

#11
Foto - Dev anlaşma yapıldı! Türkiye o ülkeden gemi alacak

25 Haziran 2021'den bu yana gemiden gemiye 49 LNG transfer operasyonu gerçekleştirildiğine işaret eden Boyracı, "Bu operasyonlar esnasında 4,4 milyar standart metreküp eş değer LNG'yi gemimizde depoladık ve depolanan LNG'nin yaklaşık 4,3 milyar standart metreküpünü tekrar gazlaştırarak iletim hattına teslim ettik. Gemi üzerinde yer alan çevreci ekipmanlar vasıtasıyla yıllık 145 bin ağaca eşdeğer 1,5 milyon tonluk karbondioksit salımını azaltmış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı. Maksimum depolama kapasitesinin gaz fazında 110 milyon standart metreküp olduğuna dikkati çeken Boyracı, günlük gazlaştırma miktarına bağlı olarak ihtiyaca göre tekrar gaz dolumu yapılabildiğini kaydetti.

#12
Foto - Dev anlaşma yapıldı! Türkiye o ülkeden gemi alacak

Boyracı, enerji arz güvenliği için enerji çeşitliliğinin önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Bu kapsamda BOTAŞ, LNG ihracatı yapan ülkelerle değişik anlaşmalar yapmakta. Bu anlaşmalar kapsamında da dünyanın dört bir tarafından LNG taşıyan gemiler terminalimizi ziyaret etmektedirler. Bu gemiler terminalimize geldikten sonra iki gemi yan yana gelmek suretiyle birbirine bağlantı sağlanmakta. Bağlantı sonrasında gerekli transfer ekipmanların kurulumu ile LNG transferi gerçekleştirilmekte. Depomuza alınan bu LNG tekrar gazlaştırma sistemlerinden geçirilerek ana iletim hattına gönderilmektedir."

#13
Foto - Dev anlaşma yapıldı! Türkiye o ülkeden gemi alacak

Gemiler arası LNG transferinin yaklaşık 48 saatte tamamlandığını anlatan Boyracı, gazlaştırma işleminin yaklaşık 4 gün sürdüğünü dile getirdi. Hakan Boyracı, kış dönemine yönelik hazırlıklar kapsamında gemi ve iskele tarafında gerekli tüm bakımların yapılarak sistemlerin hazır hale getirildiğini vurgulayarak, "Şu anda kış dönemine hem genel müdürlüğümüzdeki doğal gaz alım tarafı olarak hem de buradaki doğal gaz iletim tarafı olarak tam kapasite hazırız." ifadesini kullandı.

#14
Foto - Dev anlaşma yapıldı! Türkiye o ülkeden gemi alacak

Gaz ihtiyacı olduğu dönemde LNG transferi yapmak üzere terminale gelen gemi sayısının arttığını ifade eden Boyracı, "Kış döneminde artan iç talebin yükselmesiyle birlikte ayda 5 ya da 6 LNG gemisi terminali ziyaret etmekte. Bu yaz döneminde ise ayda 1 gemiye kadar düşmektedir." dedi.

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