Başvuru tarihi uzatıldı! Hiçbir şart yok, emeklilere 10 bin lira verilecek

Projeden yararlanmak isteyen emeklilerin belirli şartları taşıması gerekiyor. Buna göre başvuru yapacak kişilerin; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Kayseri’de ikamet etmesi, 1 Ocak 1960 tarihinden önce doğmuş olması, SGK kapsamında emekli olması (4A, 4B, 4C), Asgari ücretin altında (2026 yılı için 28.075 TL) maaş alması, aktif olarak çalışmıyor olması, aynı hanede başka gelir bulunmaması, üzerine kayıtlı konut, araç, arsa ya da ticari mülk bulunmaması gerekiyor. Ayrıca dul-yetim aylığı alanlar ile huzurevi ve bakım merkezlerinde kalan emekliler bu destekten faydalanamayacak.