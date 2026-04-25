Bruce Fein'den gündeme oturan çıkış: Bu olursa Türkiye'den özür dilemek zorunda kalırlar
Eski ABD Başkanı Reagan'ın hukuk danışmanı Bruce Fein, sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin çok sert mesajlar verdi.
X'ten Hermes'in aktardığuna göre, Fein yaptığı açıklamada, "Asıl katliamı Anadolu'da 2,4 milyon insanı katleden Ermeni çeteler yaptı. Türkler arşivlerini açtı, Ermeniler reddetti. Ermeniler, tüm dünyadan ama özellikle de Türklerden özür dilemek zorunda kalır.
Reagan'ın talimatıyla Avrupa'daki askeri arşivler ve Osmanlı arşivlerinde araştırma yaptık. Soruşturmada Ermeni soykırımı iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı. 1,5-2 milyon Ermeni'nin katledildiği iddiaları, Ermeni tarihçilerin uydurması.
Rumlar, Kürtler, Çerkezler, Araplar ve Ermeniler, Osmanlıda üst düzeylerde görev yapıyorlardı. Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeniler ana vatanlarına ihanet ettiler ve Osmanlının düşmanlarına katıldılar.
Ermeniler, Kafkasya cephesinde Osmanlıya karşı Ruslarla birlikte savaştı. Türk ve Gürcü köylerini yağmalayıp içindekileri öldürdüler. Araştırmamız sırasında Türkler arşivlerini açtı, Ermeni tarafı arşivlerini göstermeyi reddetti" dedi.
