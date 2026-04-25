SON DAKİKA
ABD'den dev F-15EX hamlesi: Filo 267 uçağa çıkıyor
ABD Hava Kuvvetleri, revize edilen tedarik stratejisi kapsamında F-15EX Eagle II savaş uçağı filosunu genişletme kararı alarak toplam sayıyı 129’dan 267 uçağa yükseltti. Revize edilen plan, 2027 mali yılı bütçesinde talep edilen 24 adet F-15EX uçağını da kapsıyor. ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü, güncellenen hedefi doğrulayarak “Bu plan, mevcut F-15EX birliklerinin tamamlanmasını sağlayacak ve ardından yaşlanan F-15E Strike Eagle filosunun yenilenmesine başlanacak.” İfadelerini kullandı. Hava Kuvvetleri envanterinde halihazırda yaklaşık 25 adet F-15EX Eagle II savaş uçağı bulunuyor. Ayrıca Boeing ile 100’ün üzerinde uçak için sözleşme imzalanmış durumda. F-15EX; gelişmiş aviyonikler, fly-by-wire uçuş kontrol sistemi ve modern elektronik harp kabiliyetleriyle önceki F-15 varyantlarının ileri bir türevi olarak öne çıkıyor. Platform, özellikle yüksek mühimmat taşıma kapasitesi ve geniş silah istasyonu (weapon station) sayısıyla dikkat çekiyor.

F-35 İLE BİRLİKTE GÖREV YAPACAK: ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri, F-15EX’in F-35A Lightning II ile birlikte görev yapacak şekilde konumlandırıldığını belirtti. 21 Nisan’da Pentagon’da düzenlenen bütçe bilgilendirme toplantısında konuşan yetkililer, iki platformun farklı kabiliyet setlerinin müşterek operasyonlarda kritik rol oynadığını vurguladı. Bir yetkili, F-15EX’in rolüne ilişkin “F-15EX gibi bir platformdan beklentilerimiz, beşinci ve altıncı nesil savaş uçaklarından temel olarak farklı. Uçağın mühimmat taşıma kapasitesi, sahip olduğu silah istasyonu sayısı ve özellikle Pasifik harekat sahasındaki rolü, bu platform için spesifik bir ihtiyacı ortaya koyuyor. Amaç; muharip komutanlıklar ve müşterek kuvvet gereksinimlerini karşılayacak dengeli bir kabiliyet portföyü oluşturmak.” dedi.

PROGRAMDA SÜREKLİ REVİZYON: F-15EX programı son yıllarda birden fazla revizyondan geçti. 2020’de Boeing ile yapılan ilk anlaşmada hedef 144 uçaktı. 2022’de bu sayı kaynak kısıtları nedeniyle 80’e düşürüldü. 2023’te 24 uçaklık artışla toplam 104’e çıkarıldı. 2025’te hedef 129 uçağa yükseltildi. Yeni planla birlikte ise filo hedefi 267 uçağa ulaştı. Bu artış, son yıllardaki en dikkat çekici kapasite genişlemelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

ESKİ PLATFORMLARIN YERİNİ ALACAK: F-15EX, başlangıçta eski F-15C Eagle ve F-15D Eagle uçaklarının yanı sıra bazı A-10 Thunderbolt II platformlarının yerini almak üzere planlanmıştı. Ancak 267 uçaklık genişletilmiş filo hedefi, aynı zamanda F-15E Strike Eagle envanterinin de kademeli olarak azaltılmasına imkan tanıyacak. ABD Hava Kuvvetleri envanterinde halen 216 adet F-15E bulunuyor. Daha önce bu uçakların yalnızca 99’unun hizmette tutulması planlanmıştı. Yeni tedarik planı, bu dönüşüm sürecini hızlandırabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda özellikle daha yeni F100-PW-229 motorlarına sahip F-15E’lerin hizmette tutulması öngörülüyor. ABD Hava Kuvvetleri, uzun vadede yılda en az 72 yeni savaş uçağı tedarik etmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, uzun süredir devam eden yaşlanan ve küçülen filo eğilimini tersine çevirmeyi amaçlıyor. Artırılan F-15EX alımının, bu hedefe ulaşmada kritik bir rol oynaması bekleniyor. Ayrıca 2027 mali yılı bütçe talebine göre ABD Hava Kuvvetleri, 38 adet F-35A ve 24 adet F-15EX satın almayı hedefliyor. 2026 mali yılında ise, 24 adet F-35 ve 22 adet F-15EX tedarik ediliyor.

BOEİNG F-15EX: F-15EX, ABD Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan F-15C/D savaş uçaklarının yerini alması için geliştirilmiş çift kişilik bir savaş uçağıdır. Halihazırda en modern F-15 konfigürasyonu olan F-15EX, bir dizi gelişmiş silah sistemine sahiptir. F-15EX ve eski F-15’ler arasındaki en önemli fark, Açık Görev Sistemleri (OMS) mimarisinde yatmaktadır. OMS mimarisi, yeni nesil uçak teknolojilerinin hızlı bir şekilde entegrasyonunu sağlamaktadır. F-15EX ayrıca kablosuz uçuş kontrolleri, yeni bir elektronik savaş sistemi, gelişmiş kokpit sistemi ve eski F-15’lerde bulunan görev sistemleri ile yazılımın en yeni versiyonlarına sahiptir. 2200 kilometreyi aşan harekat yarıçapı sayesinde oldukça uzak mesafelerde ki hedeflere harekat düzenleme kapasitesi bulunan F-15EX, APG-82V1 AESA radar ile çok daha keskin gözlere sahiptir. Güçlendirilmiş motorları ile ses hızından 2,5 kat daha fazla hıza ulaşabilen yeni nesil F-15’lerin, aynı zamanda 13 ton silah taşıma kapasitesi bulunmaktadır.

+90 (553) 313 94 23