ABD’den dev F-15EX hamlesi: Filo 267 uçağa çıkıyor

ESKİ PLATFORMLARIN YERİNİ ALACAK: F-15EX, başlangıçta eski F-15C Eagle ve F-15D Eagle uçaklarının yanı sıra bazı A-10 Thunderbolt II platformlarının yerini almak üzere planlanmıştı. Ancak 267 uçaklık genişletilmiş filo hedefi, aynı zamanda F-15E Strike Eagle envanterinin de kademeli olarak azaltılmasına imkan tanıyacak. ABD Hava Kuvvetleri envanterinde halen 216 adet F-15E bulunuyor. Daha önce bu uçakların yalnızca 99’unun hizmette tutulması planlanmıştı. Yeni tedarik planı, bu dönüşüm sürecini hızlandırabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda özellikle daha yeni F100-PW-229 motorlarına sahip F-15E’lerin hizmette tutulması öngörülüyor. ABD Hava Kuvvetleri, uzun vadede yılda en az 72 yeni savaş uçağı tedarik etmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, uzun süredir devam eden yaşlanan ve küçülen filo eğilimini tersine çevirmeyi amaçlıyor. Artırılan F-15EX alımının, bu hedefe ulaşmada kritik bir rol oynaması bekleniyor. Ayrıca 2027 mali yılı bütçe talebine göre ABD Hava Kuvvetleri, 38 adet F-35A ve 24 adet F-15EX satın almayı hedefliyor. 2026 mali yılında ise, 24 adet F-35 ve 22 adet F-15EX tedarik ediliyor.