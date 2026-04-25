ABD’den dev F-15EX hamlesi: Filo 267 uçağa çıkıyor
ABD Hava Kuvvetleri, revize edilen tedarik stratejisi kapsamında F-15EX Eagle II savaş uçağı filosunu genişletme kararı alarak toplam sayıyı 129’dan 267 uçağa yükseltti. Revize edilen plan, 2027 mali yılı bütçesinde talep edilen 24 adet F-15EX uçağını da kapsıyor. ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü, güncellenen hedefi doğrulayarak “Bu plan, mevcut F-15EX birliklerinin tamamlanmasını sağlayacak ve ardından yaşlanan F-15E Strike Eagle filosunun yenilenmesine başlanacak.” İfadelerini kullandı. Hava Kuvvetleri envanterinde halihazırda yaklaşık 25 adet F-15EX Eagle II savaş uçağı bulunuyor. Ayrıca Boeing ile 100’ün üzerinde uçak için sözleşme imzalanmış durumda. F-15EX; gelişmiş aviyonikler, fly-by-wire uçuş kontrol sistemi ve modern elektronik harp kabiliyetleriyle önceki F-15 varyantlarının ileri bir türevi olarak öne çıkıyor. Platform, özellikle yüksek mühimmat taşıma kapasitesi ve geniş silah istasyonu (weapon station) sayısıyla dikkat çekiyor.