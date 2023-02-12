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Yaşam
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Depremzedelere ekmek çıkaran fırın alev alev yandı

2023-02-12 09:27:43
Depremzedelere ekmek çıkaran fırın alev alev yandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında fırın alev alev yandı.

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Foto - Depremzedelere ekmek çıkaran fırın alev alev yandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında bir ekmek fırını kullanılamaz hale geldi.

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Foto - Depremzedelere ekmek çıkaran fırın alev alev yandı

Olay, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Yeraltı Cami karşısında bulunan fırında meydana geldi. Gün boyu depremzedelere ekmek çıkaran fırın gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Vatandaşların alevleri fark edip haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Fırının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

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