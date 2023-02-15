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Depremzedelere bağışladı! Tüm Türkiye duygulandı

2023-02-15 16:23:39
Depremzedelere bağışladı! Tüm Türkiye duygulandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde depremzedelerin yaralarının sarılması adına vatandaşların yardımları devam ediyor.

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Foto - Depremzedelere bağışladı! Tüm Türkiye duygulandı

Son olarak Gediz Muhipler Mahallesinde ikamet eden Ali Arıgül isminde hayırsever vatandaş, depremden etkilenen vatandaşlar yararına Gediz Müftülüğüne gelerek büyükbaş hayvan bağışladı.

#2
Foto - Depremzedelere bağışladı! Tüm Türkiye duygulandı

Televizyonda izlediği deprem haberlerinden büyük üzüntü duyan Ali Arıgül, depremzedeler yararına kullanılması için buzağısını bağışladığını söyledi.

#3
Foto - Depremzedelere bağışladı! Tüm Türkiye duygulandı

Birlik ve beraberlik içinde bugünlerin atlatılacağını ifade eden İlçe Müftüsü Sebahattin Turan ise, "Ülkemizin 10 ilinde yaşanan depremin acılarını hep birlikte saracağız. Yaraları sarma adına ülkemizin dört bir köşesinden afet bölgelerine necip milletimizin yardımları gidiyor. Bu çerçevede Muhipler Mahallesi'nde ikamet eden hayırsever Ali amcamız, depremden etkilenen vatandaşlar için büyükbaş hayvan bağışladı. Rabbimiz amcamızın hayrını kabul etsin. Rabbimiz ülkemize, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

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