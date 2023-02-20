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Yaşam
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Depremin vurduğu Adıyaman'da ilk sosyal market açıldı

2023-02-20 18:59:36
Depremin vurduğu Adıyaman'da ilk sosyal market açıldı

Depremin vurduğu Adıyaman’da halka ücretsiz hizmet verecek olan ilk sosyal market açıldı.

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Foto - Depremin vurduğu Adıyaman'da ilk sosyal market açıldı

Adıyaman Afet koordinasyon Merkezi tarafından İmamağa Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu'nda ilk sosyal market açıldı.

#2
Foto - Depremin vurduğu Adıyaman'da ilk sosyal market açıldı

Sıraya giren vatandaşlar, kayıt yaptırdıktan sonra salonda bulunan gıda, temizlik, giyim ve bebek ürünleri gibi markette bulunan ürünlerden istediğini alıyor. İstedikleri ürünleri seçen vatandaşlar, daha sonra çıkışta aldıkları ürünleri kaydettiriyor.

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Foto - Depremin vurduğu Adıyaman'da ilk sosyal market açıldı

Vatandaşlar, verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Adıyaman’da ilki açılan sosyal marketin ikincisinin Eğri Çayı Parkı'nda açılacağı ve sayının 9’a ulaşacağı öğrenildi.

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