Depremin ardından uyarı cihazı geliştirildi

Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Cevdet Emin Ekinci, “Uzun zamandan beri deprem konuları üzerinde çalışıyorduk. Bilindiği üzere 2020 yılında Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde bir deprem yaşadık o zamanlar da sahadaydık. Sahada yaptığımız gözlemlerde binaların hasar alması, yıkılması, kırılması ve çatlamaları sentezleyerek deprem öncesi ve deprem anında bina kullanıcılarını nasıl uyarırız diye bir proje yaptık. 6 Şubatta Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerde de sahadaydık. Sistemin daha rasyonel çalışılması için son tedbirlerimizi aldık. Cihazımız şuan da 2 parça halinde. Önde gördüğümüz kısım mekanik sistemleri bir de mikroişlemci tarafı var. Binamızın kritik perde, kolon veya kiriş ne varsa orayı bularak cihazımızı yerleştiriyoruz. Cihazımız 24 saat açık. Binaya deprem gibi kuvvetler geldiği zaman 0,1 milimetre genişliğinde çatlak oluştuğu andan itibaren bina sakinlerini uyarma özelliğine sahip. Cihazımızın uyarı sistemi, binanın girişinde ve merdivenler de herkesin görebileceği ve duyabileceği yerlere yerleştiriyoruz. Sistem susuncaya kadar vatandaşların binaya girmesini müsaade etmiyoruz. Bina her an yıkılabilir” dedi.