2023-02-15 19:00:06 Depremde Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar da yıkıldı!
Kahramanmaraş depremi, Hatay’ın Antakya ilçesindeki tarihi dokuyu da yıktı.
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Kahramanmaraş depremi, Hatay’ın Antakya ilçesindeki tarihi dokuyu da yıktı.
Türkiye’nin ilk camisi olan Habib-i Neccar Camisi de deprem sonrası yıkıldı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen binlerce kişinin ölümü, on binlerce kişinin yaralanmasına neden olan depremler, evlerin yanı sıra çok sayıda tarihi yapıya da zarar verdi.
Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından birçok vatandaşın ziyarete geldiği Hatay’ın Antakya ilçesindeki tarihi yapılarda ciddi hasar aldı.
Bu yapılardan, 1938 yılında inşa edilen Hatay Devleti Meclisi, 18’inci yüzyılda yapılan Antakya Ulu Camii ve 7’inci yüzyılda inşa edilen Türkiye’nin ilk camisi olan Habib-i Neccar Cami deprem sonrasında yıkıldı.
Yaşanan depremin ardından binaların yanı sıra Antakya’nın tarihi dokusu da ciddi derecede hasar aldı. Hasar hem havadan hem karadan görüntülendi.
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