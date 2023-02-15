  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
6
Depremde Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar da yıkıldı!

2023-02-15 19:00:06
Depremde Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar da yıkıldı!

Kahramanmaraş depremi, Hatay’ın Antakya ilçesindeki tarihi dokuyu da yıktı.

#1
Foto - Depremde Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar da yıkıldı!

Türkiye’nin ilk camisi olan Habib-i Neccar Camisi de deprem sonrası yıkıldı.

#2
Foto - Depremde Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar da yıkıldı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen binlerce kişinin ölümü, on binlerce kişinin yaralanmasına neden olan depremler, evlerin yanı sıra çok sayıda tarihi yapıya da zarar verdi.

#3
Foto - Depremde Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar da yıkıldı!

Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından birçok vatandaşın ziyarete geldiği Hatay’ın Antakya ilçesindeki tarihi yapılarda ciddi hasar aldı.

#4
Foto - Depremde Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar da yıkıldı!

Bu yapılardan, 1938 yılında inşa edilen Hatay Devleti Meclisi, 18’inci yüzyılda yapılan Antakya Ulu Camii ve 7’inci yüzyılda inşa edilen Türkiye’nin ilk camisi olan Habib-i Neccar Cami deprem sonrasında yıkıldı.

#5
Foto - Depremde Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar da yıkıldı!

Yaşanan depremin ardından binaların yanı sıra Antakya’nın tarihi dokusu da ciddi derecede hasar aldı. Hasar hem havadan hem karadan görüntülendi.

O Arap ülkesinden Türkiye'ye 90 tonluk yardım
Gündem

O Arap ülkesinden Türkiye'ye 90 tonluk yardım

Suudi Arabistan'ın, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım taşıyan bir uçak daha g..
Hayatlarını hiçe saydılar! Enkaz başına önce onlar koştu
Yaşam

Hayatlarını hiçe saydılar! Enkaz başına önce onlar koştu

Depremden etkilenen 10 şehirde madenciler, enkaz çalışmalarında ön sırada yer aldı.
Emin Çölaşan'dan mide bulandırıcı iftira! Yalanları bitmek bilmiyor
Medya

Emin Çölaşan'dan mide bulandırıcı iftira! Yalanları bitmek bilmiyor

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, deprem bölgesindeki illerin valileri ve belediye başkanları, felaketin ilk dakikalarından itibaren sahad..
Türkiye depremin acısını yaşarken ne utandı ne sıkıldı! Kılıçdaroğlu'ndan çirkinlik
Gündem

Türkiye depremin acısını yaşarken ne utandı ne sıkıldı! Kılıçdaroğlu'ndan çirkinlik

Türkiye deprem felaketini acını yaşarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyaset yapma derdine düştü. Ülkenin ikinci büyük siyasi parti..
İngiliz devi Türkiye kararını ilan etti! Öyle bir geliyorlar ki rakamları gören gözlerine inanamayacak
Ekonomi

İngiliz devi Türkiye kararını ilan etti! Öyle bir geliyorlar ki rakamları gören gözlerine inanamayacak

İngiliz tur operatörü ve hava yolu şirketi EasyJet, Türkiye uçuş planlamasını kamuoyu ile paylaştı. İngiliz devinin rekor sayıda turisti Tür..
Bu millet yaptığınız namussuzluğu unutmaz İşte ‘Ortadan ikiye ayrıldı’ dedikleri hastane
Gündem

Bu millet yaptığınız namussuzluğu unutmaz İşte ‘Ortadan ikiye ayrıldı’ dedikleri hastane

Çöken bina fotoğraflarıyla hastaneler yerle bir oldu haberleri ile insanları galeyana getirmeye çalışan Cumhuriyet gazetesi gibi yayın organ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23