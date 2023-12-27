2023-12-27 10:05:47 Deprem stres haritası alarm üstüne alarm verdi! O dört ilimiz için “Eyvaaah” dedirten uyarı
6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki felaketler sonrasında Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu faylarının stres birikimi incelendi. Ortaya çıkan stres haritasında dört il için dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Haritada, Muş, Erzincan, Tokat ve Sivas çevresindeki faylarda gerilimin arttığı belirlendi. 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Türkiye bütününde gerçekleştirilen analiz çalışmaları devam ediyor. MAUN Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve farklı üniversitelerden bir araya gelen jeofizik ekibi, Maraş depremlerinin ardından Muş ilindeki deprem tehlikesine yönelik yürüttükleri çalışmada Varto fay zonu ve Kuzey Anadolu fayı üzerinde bulunan Erzincan, Tokat ve Sivas çevresinde faylarda gerilimin arttığını belirlediler.