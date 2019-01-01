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Deprem sonrası seferler durmuştu... 8 yıl sonra yeniden başladı

  • Deprem sonrasında yaşanan durgunluk nedeniyle 8 yıldan bu yana gerçekleştirilemeyen Tahran-Van yolcu treni seferleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve yolcu kapasitesinin artmasıyla karşılıklı olarak yeniden başlatıldı.

  • İran'ın başkenti Tahran'dan dün saat 09.30'da hareket eden 5 vagonlu ve 180 kişi kapasiteli yolcu treni, sabah saatlerinde Van Garı'na ulaştı.

  • Yaklaşık 21 saatlik yolculuğun ardından Van'a gelen 79 İranlı yolcu, minibüs ve otomobillerle kent merkezine geçti.

  • "Tren seferleri haftada iki kez yapılacak" | Raja Demiryolu Taşımacılığı şirketi turizm bölümü şefi Mehrdad Nasseri, yaptığı açıklamada, Tahran-Van tren seferlerinin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

  • Tahran-Van treninin uzun aradan sonra seferlere başladığını belirten Nasseri, seferlerin haftada iki kez yapılacağını aktardı.

  • Çok yakında Tahran-Ankara treninin de seferlerine başlayacağını kaydeden Nasseri, şöyle konuştu:

  • "Bundan sonra da seferler bu şekilde devam edecek. Bu trende 79 yolcu ile geldik.

  • İlk sefer için iyi bir rakam ama bundan sonra yolcu sayısının artmasını ümit ediyoruz.

  • Yolcuları bilgilendirerek ve tanıtımını yaparak seferleri arttırmak istiyoruz.

  • Seferlerin artmasıyla İran ile Türkiye arasındaki iş birliğinin de gelişeceğini düşünüyoruz.

  • Bu seferlerin başlatılması için yolcuların yoğun talepleri vardı.

  • Özellikle Tahran ve ona yakın illerde talep fazla olduğundan Tebriz-Van arasında yapılan seferleri Tahran-Van olarak yeniden tanımladık.

  • Onların isteklerini yerine getirdik ve bu şekilde yolcuların da artmasını sağladık."

  • Seferlerin, iki ülkenin ekonomik ilişkilerine de önemli katkı sunacağını vurgulayan Nasseri, her gelen İranlı yolcunun burada alışveriş yapacağını, bunun da Van'daki tüm sektörlerin daha fazla iş yapmasına olanak sağlayacağını ifade etti.

  • İran'dan gelen yolcular da tren seferlerinin başlatılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, keyifli bir yolculuk yaptıklarını dile getirdi.

  • Tren, bugün saat 21.00'de Van Garı'ndan Tahran'a hareket edecek.

  • Terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle 2015'te durdurulan Van-Tebriz tren seferleri de sağlanan güven ortamıyla geçen yıl yeniden başlamıştı.

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