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Deprem Adıyaman’da 6 oteli yıktı

2023-02-23 08:34:05
Deprem Adıyaman’da 6 oteli yıktı

Kahramanmaraş merkezli depremde İsias Otel’in yıkılmasıyla gündeme gelen Adıyaman’da toplam 6 otel yıkıldı.

#1
Foto - Deprem Adıyaman’da 6 oteli yıktı

İsias Otel’in yanı sıra Bozdoğan Otel, Grant İskender Otel, Arsemes Otel, Ünal Otel, Yolaç Otel depremde yerle bir oldu.

#2
Foto - Deprem Adıyaman’da 6 oteli yıktı

Onlarca kişinin hayatını kaybettiği bu otellerin yanı sıra 5 otel depremde hasar gördü.

#3
Foto - Deprem Adıyaman’da 6 oteli yıktı

Depremde yıkılan İsias Otel’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden voleybolcular ve tur rehberleri enkaz altında hayatını kaybetmişti.

#4
Foto - Deprem Adıyaman’da 6 oteli yıktı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yıkılan oteller ve binalar ile ilgili soruşturması sürüyor.

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