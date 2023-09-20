Deodorant sonları oluyordu: Araç içinde bunu kesinlikle yapmayın

“Çakmak ateşlenince patlama oldu" - Silivri’de seyir halindeyken araçtaki patlama sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Emirhan Meşe, “Araç seyir halindeyken deodorant bazlı bir kozmetik ürün vardı, onu kullandığımız sırada tuşu takılı kaldı. Ondan sonra araç içinde çakmak ateşlenince 2 saniye içinde yangın çıktı. O an bir patlama oldu, arabanın arka camı da patladı. Araba seyir halinde gidiyordu, indik arabayı söndürdük. Sonra en yakın hastaneye gittik, ilk an vücudumu hissetmedim. İlk korkum kulaklarım biraz duyma kaybı yaşadığı için kulaklarımdan oldu. Pek de bir şey hissetmedim hastaneye gidene kadar. Gittikten sonra fark ettim. Pazar akşamı saat 23.00-24.00 gibiydi, arkadaşımla arabada geziyorduk. 18 gün yoğun bakımda kaldım, bugün de taburculuğum var. Arkadaşım iyi, o benden önce taburcu oldu. Araç tüplüydü yanınca indik, önce aracı söndürdük, müsait bir yere çektik, sonra hastaneye başvurduk. Ailemi ben aradım, ilk 3-4 saat hiçbir şey hissetmedim. Buraya gelince işlem gördüm, ameliyatlara girdim. Buradaki süreç yoğun bakımda tek kaldığım için sıkıcı ve daraltıcı bir süreçti ama sağlıktan önemli değil. Bir şeyim kalmadı, toparladığım için mutluyum. Aracı sürekli havalandırıp araç içinde çakmak ve yanıcı madde kullanmamalarını öneririm. Ailem bayağı üzüldü, onların üzülmesi de beni yordu. O yüzden biraz zordu” şeklinde konuştu.