2023-09-20 14:46:43 Deodorant sonları oluyordu: Araç içinde bunu kesinlikle yapmayın
İstanbul Silivri’de trafikte seyir halinde olan gençlerden biri deodorant sıktıktan sonra tuşunun takılı kaldığını fark etmedi ve araçta çakmak çakılınca bir anda patlama yaşandı. 2 genç alevler içinde kalarak dehşeti yaşadı. Olaydan ağır yaralı kurtulan ve 50'den fazla ameliyat geçiren 16 yaşındaki Emirhan Meşe, “Araç seyir halindeyken deodorantı kullandığımız sırada tuşu takılı kaldı. Sonrasında çakmak ateşlenince o an bir patlama oldu. İlk an vücudumu hissetmedim. Araç tüplüydü yanınca indik, önce aracı söndürdük, sonra hastaneye başvurduk. 18 gün yoğun bakımda kaldım” dedi.