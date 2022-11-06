2022-11-06 09:05:35 Denizlerde palamut bolluğu!
Karadeniz’de bu sezon Palamut bolluğu yaşanıyor.
Karadeniz’de bu sezon Palamut bolluğu yaşanıyor.
Palamut geçtiğimiz hafta kilosu 40 liradan satıldı.
İHA'ya konuşan balıkçı Tuncay Kılıç, denizlerde palamut bolluğunun devam ettiğini söyledi.
Kılıç, palamuttaki bolluğun hamside yaşanmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: Palamut sezonu devam ediyor. Bu sezon denizlerde palamut bol. Balık fiyatları diğer gıdalara bakıldığı zaman çok yüksek değil.
70 liraya sattığımız balıklar kiloluk balıklar. Çok hızlı olmasa da insanlar tüketiyor. Hamsi sevenler için ise çok umutlu değiliz. Palamut ve hamsi aynı anda olmuyor. Hamsiye çok çıkılmıyor.
İlerleyen günlerde hamsi de olacak ama çok olacağını düşünmüyorum. Palamuttaki bolluğu hamsi de yaşamayız.
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