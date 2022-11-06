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Ekonomi
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Denizlerde palamut bolluğu!

2022-11-06 09:05:35
Denizlerde palamut bolluğu!

Karadeniz’de bu sezon Palamut bolluğu yaşanıyor.

#1
Foto - Denizlerde palamut bolluğu!

Palamut geçtiğimiz hafta kilosu 40 liradan satıldı.

#2
Foto - Denizlerde palamut bolluğu!

İHA'ya konuşan balıkçı Tuncay Kılıç, denizlerde palamut bolluğunun devam ettiğini söyledi.

#3
Foto - Denizlerde palamut bolluğu!

Kılıç, palamuttaki bolluğun hamside yaşanmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: Palamut sezonu devam ediyor. Bu sezon denizlerde palamut bol. Balık fiyatları diğer gıdalara bakıldığı zaman çok yüksek değil.

#4
Foto - Denizlerde palamut bolluğu!

70 liraya sattığımız balıklar kiloluk balıklar. Çok hızlı olmasa da insanlar tüketiyor. Hamsi sevenler için ise çok umutlu değiliz. Palamut ve hamsi aynı anda olmuyor. Hamsiye çok çıkılmıyor.

#5
Foto - Denizlerde palamut bolluğu!

İlerleyen günlerde hamsi de olacak ama çok olacağını düşünmüyorum. Palamuttaki bolluğu hamsi de yaşamayız.

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