Dengeler şaşacak... Yazıcı net konuştu: İsrail’in Altıgen Kuşatmasına Karşı Sekiz Işık Denge Kurar

Sekiz köşeli yıldızın(Selçuklu Yıldızı) tarih boyunca adalet, hikmet ve dengeyi temsil ettiğini vurgulayan Yazıcı, ittifakın dayandığı temel ilkeleri şöyle sıraladı: Adalet – Hikmet – Denge – Kudret – Merhamet – Ahlak – İlim – İstikrar. Yazıcı, önerilen yapının mesajını ise şu sözlerle özetledi: “Biz kuşatmayız, denge kurarız. Bu ittifak herhangi bir devlete karşı değil; küresel tahakküme, tek taraflı zorbalığa ve bölgesel istikrarsızlığa karşıdır.”