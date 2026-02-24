Dengeler şaşacak... Yazıcı net konuştu: İsrail’in Altıgen Kuşatmasına Karşı Sekiz Işık Denge Kurar
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Akdeniz ve Orta Doğu merkezli olarak gündeme getirdiği ve kamuoyunda “altıgen ittifak” olarak anılan yeni bloklaşma söylemine Türkiye’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu girişimin bölgede yeni gerilim hatları oluşturma riski taşıdığını belirterek, buna karşı denge ve medeniyet merkezli bir ittifak vizyonu önerdi.