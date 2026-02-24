  • İSTANBUL
Dengeler şaşacak... Yazıcı net konuştu: İsrail'in Altıgen Kuşatmasına Karşı Sekiz Işık Denge Kurar
Dengeler şaşacak... Yazıcı net konuştu: İsrail’in Altıgen Kuşatmasına Karşı Sekiz Işık Denge Kurar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Akdeniz ve Orta Doğu merkezli olarak gündeme getirdiği ve kamuoyunda “altıgen ittifak” olarak anılan yeni bloklaşma söylemine Türkiye’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu girişimin bölgede yeni gerilim hatları oluşturma riski taşıdığını belirterek, buna karşı denge ve medeniyet merkezli bir ittifak vizyonu önerdi.

Foto - Dengeler şaşacak... Yazıcı net konuştu: İsrail’in Altıgen Kuşatmasına Karşı Sekiz Işık Denge Kurar

Yazıcı, altıgen sembol üzerinden kurulan ittifak dilinin jeopolitik kuşatma anlamı taşıdığını savunarak, şu ifadeleri kullandı: “Bu coğrafya yeni bloklaşmalarla değil, adalet ve dengeyi esas alan iş birliği modelleriyle istikrara kavuşur. Tek taraflı güç mimarileri bölgemize huzur getirmez.”

Foto - Dengeler şaşacak... Yazıcı net konuştu: İsrail’in Altıgen Kuşatmasına Karşı Sekiz Işık Denge Kurar

Turgay Yazıcı, Türkiye’nin öncülüğünde şekillenebilecek yeni bir yapının adının ‘Sekiz Işık İttifakı’ olması gerektiğini ifade etti. Uluslararası alanda ise bu yapının ‘Alliance of Eight Lights’ adıyla anılabileceğini belirtti.

Foto - Dengeler şaşacak... Yazıcı net konuştu: İsrail’in Altıgen Kuşatmasına Karşı Sekiz Işık Denge Kurar

Sekiz köşeli yıldızın(Selçuklu Yıldızı) tarih boyunca adalet, hikmet ve dengeyi temsil ettiğini vurgulayan Yazıcı, ittifakın dayandığı temel ilkeleri şöyle sıraladı: Adalet – Hikmet – Denge – Kudret – Merhamet – Ahlak – İlim – İstikrar. Yazıcı, önerilen yapının mesajını ise şu sözlerle özetledi: “Biz kuşatmayız, denge kurarız. Bu ittifak herhangi bir devlete karşı değil; küresel tahakküme, tek taraflı zorbalığa ve bölgesel istikrarsızlığa karşıdır.”

Foto - Dengeler şaşacak... Yazıcı net konuştu: İsrail’in Altıgen Kuşatmasına Karşı Sekiz Işık Denge Kurar

Açıklamada, sekiz köşeli sembolün sekiz ülkeyi temsil edebileceği ifade edilerek, Türkiye merkezli sekiz devletli bir iş birliği modelinin şu ülkelerle değerlendirilebileceği belirtildi: Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Libya, Suriye, Pakistan, Somali, Mısır

Foto - Dengeler şaşacak... Yazıcı net konuştu: İsrail’in Altıgen Kuşatmasına Karşı Sekiz Işık Denge Kurar

Yazıcı, bu listenin resmî bir ilan değil, bölgesel dengeyi esas alan stratejik bir öneri çerçevesi olduğunu özellikle vurguladı. Rusya ,Çin,  İran ve  KKTC  İçin ‘Gözlemci’ Formülü Açıklamada ayrıca, küresel dengelerin gözetilmesi adına Kuzey Kıbrıs  Türk Cumhuriyeti,  Rusya, Çin  ve İran’ın söz konusu yapıya gözlemci statüsüyle dâhil olabileceği ifade edildi. Bu yaklaşımın, ittifakı sert bloklaşmalardan uzak tutarak çok kutuplu denge anlayışını güçlendireceği kaydedildi.

Foto - Dengeler şaşacak... Yazıcı net konuştu: İsrail’in Altıgen Kuşatmasına Karşı Sekiz Işık Denge Kurar

Turgay Yazıcı, semboller üzerinden yürütülen güç diline karşı daha kapsayıcı bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiğini belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Altıgen kapalı bir semboldür; kuşatmayı çağrıştırır. Sekiz köşe ise açıktır, kapsayıcıdır ve yükselişi simgeler. Türkiye’nin dili kuşatma değil, denge dili olmalıdır.”

