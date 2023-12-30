Denemek için bir tane aldı: Sonuçlarına kendi bile inanamadı

Artı buradaki toprağından mı suyundan mı bilmiyorum ama kalite olarak lezzet olarak kendi ana vatanından daha güzel olduğunu söylüyorlar. Tabi mesela bizim Türkiye’mizin bazı bölgelerinde de Antalya, Mersin taraflarında da ilk önce orada yetiştirilmeye başlandı. Tabi orada iklimin sıcak olduğundan dolayı çiçek açtığından 30-35 gün sonra meyve kızarıyor. Ama bizim burada bir 15 gün daha atıyor. Bizde çiçek açtıktan 45 gün sonra kızarıyor. Bu da olgunlaşmasında zannedersem daha iyi oluyor" dedi. "Hedefimiz daha büyük sera yapıp bunu çoğaltmak" Mehmet Kılıç, konuşmasının devamında, "Meyvedeki aroma daha iyi lezzetli hale geliyor. Daha dayanaklı, daha lezzetli, daha iri yapıyor. Daha kaliteli meyve çıkıyor. O yüzden açıkçası bizde ilk başlarda çok ümitli değildik ama artık bu günlere geldikten sonra ümidimiz arttı. Hedefimiz biraz daha büyütmek, inşallah daha büyük sera yapıp bunu çoğaltmak. Yine aynı şekilde burada birkaç arkadaşım görünce onlarda seraya başvurdular. Yaklaşık Temmuz ayında çiçek açmaya başlıyor. Ağustos’un 15’inden itibaren meyveyi toplamaya başlıyoruz. Hava şartlarına göre tabi ocak ayına kadar devam ediyor. Yani bu da 4-5 kez ürün alıyoruz. Şu anda satma sorunumuz hiç yok. Özellikle pastanelerden çok talep var. Vatandaş bilmediği için tatma hevesinde olduğu için meraktan talep ediyor. İnternet üzerinden çok arayan oluyor. Yerimiz yol kenarında olduğu için serayı gören de gelip alıyor. Yani şu anda çok talep var aslında ama bizim tabi yeterli meyvemiz çıkmıyor. Bu sene yaklaşık 700 kilo civarında inşallah meyve çıkacak. Şu anda 500 kiloyu bulduk. 200 kilo daha alırsak inşallah 700 kilo civarında meyvemiz çıkmış olacak" dedi.