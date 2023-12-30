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Denemek için bir tane aldı: Sonuçlarına kendi bile inanamadı

2023-12-30 01:13:09
Denemek için bir tane aldı: Sonuçlarına kendi bile inanamadı

Bilecik'te internette görüp etkilendiği meyveyi evinin bahçesinde tek bir fideyle yetiştirmeye başlayan berber Mehmet Kılıç şimdi 210 metrekare serasında seri üretime geçti. Bilecik'in Bayırköy Beldesinde kaktüsgiller familyasına ait bir meyve olan ve ’pitaya’ ismiyle de bilinir ejder meyvesi üretimi yapan Mehmet Kılıç bu işe bir fide ile hobi olarak aşladığını söyledi.

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Foto - Denemek için bir tane aldı: Sonuçlarına kendi bile inanamadı

Tayvan, Singapur, Güney Amerika bölgesinin meyvesi tropikal bir meyve olan 'Ejder'i beldede yetiştirmeyi başaran Mehmet Kılıç, "Mesleğim berberlik, burada kendimize ait iş yerimiz var. 4 veya 5 sene öncesi internetten gördüm bu meyveyi ve hobi amaçlı bu iklime uyar mı uymaz mı bilmediğim için küçük çaplı fide alıp denedim. Evin bahçesine küçük bir sera yaptım. Daha sonra burada meyve aldım ve bu meyveyi de Belediye Başkanımız Mustafa Yaman’a götürdüm. Mustafa başkan da burada yetiştiğini görünce çok sevindi sağ olsun.

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Foto - Denemek için bir tane aldı: Sonuçlarına kendi bile inanamadı

Bize her konuda destek vereceğini, yeter ki daha geniş çaplı girişimci olmamı istedi benden. İçimde merak olduğu için açıkçası hemen kabul ettim. Sağ olsun başkanımda bana her konuda destek verdi. 2020 yılında 210 metrekare sera yaptık, bu sene üçüncü senem. İki senedir güzel ürün alıyoruz. Bu meyve normalde Tayvan, Singapur, Güney Amerika bölgesinin meyvesi tropikal bir meyve ama bizim buradaki iklime de çok güzel ayak uydurdu.

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Foto - Denemek için bir tane aldı: Sonuçlarına kendi bile inanamadı

Artı buradaki toprağından mı suyundan mı bilmiyorum ama kalite olarak lezzet olarak kendi ana vatanından daha güzel olduğunu söylüyorlar. Tabi mesela bizim Türkiye’mizin bazı bölgelerinde de Antalya, Mersin taraflarında da ilk önce orada yetiştirilmeye başlandı. Tabi orada iklimin sıcak olduğundan dolayı çiçek açtığından 30-35 gün sonra meyve kızarıyor. Ama bizim burada bir 15 gün daha atıyor. Bizde çiçek açtıktan 45 gün sonra kızarıyor. Bu da olgunlaşmasında zannedersem daha iyi oluyor" dedi. "Hedefimiz daha büyük sera yapıp bunu çoğaltmak" Mehmet Kılıç, konuşmasının devamında, "Meyvedeki aroma daha iyi lezzetli hale geliyor. Daha dayanaklı, daha lezzetli, daha iri yapıyor. Daha kaliteli meyve çıkıyor. O yüzden açıkçası bizde ilk başlarda çok ümitli değildik ama artık bu günlere geldikten sonra ümidimiz arttı. Hedefimiz biraz daha büyütmek, inşallah daha büyük sera yapıp bunu çoğaltmak. Yine aynı şekilde burada birkaç arkadaşım görünce onlarda seraya başvurdular. Yaklaşık Temmuz ayında çiçek açmaya başlıyor. Ağustos’un 15’inden itibaren meyveyi toplamaya başlıyoruz. Hava şartlarına göre tabi ocak ayına kadar devam ediyor. Yani bu da 4-5 kez ürün alıyoruz. Şu anda satma sorunumuz hiç yok. Özellikle pastanelerden çok talep var. Vatandaş bilmediği için tatma hevesinde olduğu için meraktan talep ediyor. İnternet üzerinden çok arayan oluyor. Yerimiz yol kenarında olduğu için serayı gören de gelip alıyor. Yani şu anda çok talep var aslında ama bizim tabi yeterli meyvemiz çıkmıyor. Bu sene yaklaşık 700 kilo civarında inşallah meyve çıkacak. Şu anda 500 kiloyu bulduk. 200 kilo daha alırsak inşallah 700 kilo civarında meyvemiz çıkmış olacak" dedi.

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