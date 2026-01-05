DEM'li belediyelere suç duyurusu: İşten atılan emekçiler için eşi benzeri görülmemiş bir zulüm

  • İSTANBUL
Memur-Sen, Diyarbakır'da Dem Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan işçiler ve memurlar için yargı kararlarını yerine getirmeyerek suç işleyen belediye yönetimleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir,"Hak ve hukuk tanımayan bu zorbalara karşı gereğinin yapılmasını istiyoruz. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız " dedi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra göreve gelen Diyarbakır'daki Dem Partili belediyelerde yaşanan işçi ve memur kıyımları için Memur-Sen'den kritik bir hamle geldi. Memur-Sen, mahkemeler tarafından emekçiler lehine verilen kararları uygulamadıkları ve kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle Dem Partili belediye yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır Adliyesi önünde önce basın açıklaması yapıldı, ardında da sendikayı ve mağdur emekçileri temsil eden hukukçular adliyeye giderek suç duyurusu işlemlerini başlattı.

Emekçilerle beraber açıklama yapan Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, Dem Partili belediyelerin vicdan ve merhamet sınırlarını aşarak keyfi ve ideolojik gerekçelerle insanların ekmeğiyle oynadığını,ardında da yargı tarafından verilen kararları hiçe sayarak açıkça suç işlediğini söyledi. Hukuk devletinde bunların yerinin olmadığını ifade eden Tekdemir, buna karşı yeni bir hukuki mücadele başlattıklarını kaydetti.

Tekdemir'in açıklaması şöyle; "Diyarbakır’da DEM’li belediyeleri tarafından hiçbir hukuki gerekçe olmadan tek sermayesi emeği ve tek derdi ekmeği olan belediye personeline yönelik sistematik işten çıkarmalar dayanılmaz ve kabul edilemez bir hal aldı. Kentimiz için kar nimetini çileye dönüştüren bu iş bilmez ve aymaz yöneticilerin tek dertleri kendilerinden olmadıklarını düşündükleri emekçilerin ekmeğiyle oynamak. Son bir hafta içerisinde Belediyelerin işgücüne en fazla ihtiyaç duydukları bir vakitte yüzlerce personelin işine son verilmesi tahhammülsüzlüğün katran rengine dönüştüğünün resmidir. DEM’li Belediyelerde işçi ve sözleşmeli memur çalışanlara yönelik baskı, tehdit, mobbing, haksız işten çıkarmalar, çalışma hakkına yönelen saldırılar ve hukuku hiçe saymalar karşısında sesimizi yükeltmek, itirazımızı büyütmek, hukuki ve idari mekanizmaları işletmek üzere suç duyursusnda bulunmak amacıyla buradayız. Belediye yetkilileri, bugüne kadar mahkeme kararlarının gereği olarak işten atılıp mahkeme kararıyla geri dönenlerin görevlerine devamını sağlamak yerine mahkemece hukuka aykırı bulunarak iptal edilen aynı gerekçeyi (“hizmetine ihtiyaç kalmadığı”) hiçbir yeni ve somut olguya dayanmaksızın yeniden ileri sürmüşlerdir. Mahkeme kararlarının bağlayıcılığını bilerek, kamu görevlisi sıfatıyla sahip oldukları yetkiyi görevin gereklerine aykırı ve amaç dışı biçimde kullanmış; mahkeme kararının gereğini yerine getirmek yerine aynı hukuka aykırı sonucu doğuracak "mükerrer" işlemler tesis ederek yargı kararının etkisini ortadan kaldırmışlardır.

Bu tutumla müvekkillerin hukuk yoluyla elde ettikleri kazanılmış haklarına, hiçbir haklı ve hukuki nedene dayanmaksızın, tamamen bilinçli ve kasti bir şekilde halel getirilmiştir. Çalışanların kanundan doğan kadroya geçiş hakları bu hileli yöntemle engellenmiş, doğrudan ağır mağduriyetlerine yol açmıştır. Çalışanların hak arama sürecindeki dava ve avukatlık masrafları, geçmişe dönük hakların yasal faiziyle tediyesi gibi durumlarla kamu zararına sebebiyet verilmiştir. DEM’li Belediyelerin müessir olduğu hukuki ve idari suitimallerin gereğinin yapılması için yekilileri göreve çağırıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz suç duyurusu eyleminin emekçilerin hakkının korunduğu, hukuksuz işlemlerin ve keyfi kararların engellendiği adil ve barışcıl bir çalışma ortamının desteklendiği sonuçlar doğurması en önemli temennimizdir. Memur-Sen olarak Belediyelerdeki emekçi kıyımlarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi, emeğe ve toplumsal barışa sahip çıkacağımızı, adaletin tesis edilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için Belediye yetkilileri başta olmak üzere tüm yetkilileri göreve çağırmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyurmak istiyoruz."

Açıklamaya hukukçu kimliğiyle bilinen AK Parti Eski Kayapınar İlçe Başkanı Mehmet İhsan Aytekin,Öz Belediye İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman ile emekçiler destek verdi. Yapılan bu zulme karşı ilk günden beri hukukçu kimliğiyle emekçilerin yanında olduğuna dikkat çeken Mehmet İhsan Aytekin,"Burası bir hukuk devletidir. Kimse ben yargı kararlarını tanımıyorum diyemez. Bu insanların tek derdi ekmekleri. Bu bir zulümdür. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olacağız. Memur-Sen'in bu girişimini çok değerli buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

kel hasan

biz kendimizle uğrasırken yahudi syonist balyozu kafamıza indirir venezulla ne oldu
