DEM Parti’nin Erdoğan’a yaptığı çağrıya Mustafa Destici’den çok sert tepki! “Parmak” çıkışıyla ortalık bir anda karıştı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın Siirt’te yaptığı "Ankara artık Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçsin" açıklaması, Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici’nin sert tepkisiyle karşılaştı. Destici, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir dönemde Kürtlere parmak sallamadığını, aksine her zaman kucak açtığını belirterek Bakırhan’ın sözlerini "hianet" olarak nitelendirdi. Siyasette tansiyonu yükselten bu polemikte Destici, "Ya silahları bırakacaksınız ya da neyin sallandığını göreceksiniz" diyerek rest çekti.