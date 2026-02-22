DEM Parti’nin Erdoğan’a yaptığı çağrıya Mustafa Destici’den çok sert tepki! “Parmak” çıkışıyla ortalık bir anda karıştı

Programda konuşan Tuncer Bakırhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yürüttüğü çalışmalara ilişkin, "Raporda demokratikleşme, hak ve hukuk anlamında çok önemli başlıklar var. Ancak o başlıklar doğru bir şekilde hayata geçirilirse, demokratik bir akılla yorumlanır ve uygun adımlar atılırsa Türkiye nefes alır, demokrasi kazanır. Çok önemli bir merhaleyi geçmiş oluruz. Bize soruyorlar, 'DEM Parti nerededir?' diye. DEM Parti, olumlu atılacak her adımın yanındadır. DEM Parti demokrasinin yanındadır. Bu sürecin yanındadır ve desteklemektedir" dedi.