  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Görünmez” bombardıman uçağı atağı! Tarih verildi, radarların kâbusu seri üretime geçiyor Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! Filozof Atakan, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı, görenler “Bu gerçekten o mu” dedi Cumhur İttifakı ortağı Destici’yi küplere bindiren gelişme: Reddediyorum, kınıyorum Sektörde kriz yaşanıyor: Satışlar durma noktasına geldi! Tatil günleri çalan okul zili şikâyet edilmişti! Sorunu KDK çözdü CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü olacak? Kulisler çalkalanırken, flaş açıklama geldi Hiç kimse bunu beklemiyordu! 40 yıllık çikolata devi, sessiz sedasız iflas bayrağını çekti Uzmanlardan uyarı geldi: Sahurda ne kadar su tüketilmeli? Beşiktaş, Göztepe’yi konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler İşte dünyanın en büyük kasası! 60 ülkenin çil çil altınları burada tutuluyor
Siyaset
7
Yeniakit Publisher
DEM Parti’nin Erdoğan’a yaptığı çağrıya Mustafa Destici’den çok sert tepki! "Parmak" çıkışıyla ortalık bir anda karıştı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

DEM Parti’nin Erdoğan’a yaptığı çağrıya Mustafa Destici’den çok sert tepki! “Parmak” çıkışıyla ortalık bir anda karıştı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın Siirt’te yaptığı "Ankara artık Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçsin" açıklaması, Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici’nin sert tepkisiyle karşılaştı. Destici, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir dönemde Kürtlere parmak sallamadığını, aksine her zaman kucak açtığını belirterek Bakırhan’ın sözlerini "hianet" olarak nitelendirdi. Siyasette tansiyonu yükselten bu polemikte Destici, "Ya silahları bırakacaksınız ya da neyin sallandığını göreceksiniz" diyerek rest çekti.

#1
Foto - DEM Parti’nin Erdoğan’a yaptığı çağrıya Mustafa Destici’den çok sert tepki! "Parmak" çıkışıyla ortalık bir anda karıştı

Siirt'te DEM Parti tarafından bir düğün salonunda halk toplantısı düzenlendi. Programa; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile partililer katıldı.

#2
Foto - DEM Parti’nin Erdoğan’a yaptığı çağrıya Mustafa Destici’den çok sert tepki! "Parmak" çıkışıyla ortalık bir anda karıştı

Programda konuşan Tuncer Bakırhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yürüttüğü çalışmalara ilişkin, "Raporda demokratikleşme, hak ve hukuk anlamında çok önemli başlıklar var. Ancak o başlıklar doğru bir şekilde hayata geçirilirse, demokratik bir akılla yorumlanır ve uygun adımlar atılırsa Türkiye nefes alır, demokrasi kazanır. Çok önemli bir merhaleyi geçmiş oluruz. Bize soruyorlar, 'DEM Parti nerededir?' diye. DEM Parti, olumlu atılacak her adımın yanındadır. DEM Parti demokrasinin yanındadır. Bu sürecin yanındadır ve desteklemektedir" dedi.

#3
Foto - DEM Parti’nin Erdoğan’a yaptığı çağrıya Mustafa Destici’den çok sert tepki! "Parmak" çıkışıyla ortalık bir anda karıştı

Bakırhan, konuşmasında tepki çeken bir çıkışa imza attı. Bakırhan, "Buradan Siirt'ten Sayın Cumhurbaşkanı'nın da aslında milletvekili seçildiği siyaseten yolunun açıldığı eşinin de hemşerimiz Siirt'te olduğu Sayın Cumhurbaşkanı'na da seslenmek istiyorum: Ankara artık Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçsin. Kürtlere parmak sallayacağına ya onları kardeş görsün, müzakere etsin. Suriye'deki demokratik entegrasyon sürecine katkı sunsun." dedi. Bakırhan'a, Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici'den tepki geldi.

#4
Foto - DEM Parti’nin Erdoğan’a yaptığı çağrıya Mustafa Destici’den çok sert tepki! "Parmak" çıkışıyla ortalık bir anda karıştı

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "PKK nın siyasi uzantısı DEM'in eş başkanı "Ankara Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçsin" demiş.

#5
Foto - DEM Parti’nin Erdoğan’a yaptığı çağrıya Mustafa Destici’den çok sert tepki! "Parmak" çıkışıyla ortalık bir anda karıştı

Ankara yani Türkiye Cumhuriyeti tarihin hiç bir döneminde Kürtler'e parmak sallamamıştır. Bilakis, Irak ve Suriye Baas rejimleri dönemi başta olmak üzere ne zaman bir saldırıya maruz kalmışlarsa Türkiye hep kucak açmış ve kol kanat gererek sahip çıkmıştır. Ama elbette ki, nush ile uslanmayanlara da gerekli dersi vermiştir.

#6
Foto - DEM Parti’nin Erdoğan’a yaptığı çağrıya Mustafa Destici’den çok sert tepki! "Parmak" çıkışıyla ortalık bir anda karıştı

Bırakın parmak sallamayı sizin gibi hainlerin bile Meclis'te varlığına tahammül etmektedir. Ama artık yolun sonu gelmiştir. Ya tüm unsurlarınızla ve uzantılarınızla silahları bırakacak ve kendinizi feshedeceksiniz ya da o vakit neyin sallandığını göreceksiniz. Özellikle belirtmek isterim ki; Ey hainler, Kürtler bizim kardeşimizdir. Kardeşlerimizle aramızdan çekilin."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Neron11

Terörsüz Türkiye nin en büyük düşmanı bizzat DEM ve kandil dir, süreci sabote etmek için ellerinden geleni yapacaklarını her fırsatta gösteriyorlar, bu kadar aptalca hareketler ve sözler başka niye yapılsın, bayrak provokasyonu nu unutmadık başrolde yine DEM vardı

Mustafa

Allah razı olsun Desdici diline sağlık,kardeşliğimizi kabullenmek istemiyen guruha net cevap,hainler yılanlar ciyanlar birligimizi bozamaz, Allah yar ve yardımcımiz olsun
TÜM YORUMLARA GİT
Sosyal medyaya damga vurmuştu! 'Savcıyım' diye tehditler yağdıran kadın bakın kim çıktı
Gündem

Sosyal medyaya damga vurmuştu! 'Savcıyım' diye tehditler yağdıran kadın bakın kim çıktı

İETT otobüsünde bir yolcuyu 'savcıyım' diyerek tehdit eden şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. Savcı olmadığı tespit edilen şahsın adalet ..
ABD ile ilgili bomba Suriye iddiası
Dünya

ABD ile ilgili bomba Suriye iddiası

Amerika Birleşik Devletleri'nin 2012 yılında kapattığı Şam Büyükelçiliğini yeniden açmayı değerlendirdiği iddia edildi.

Sıcak saatler! İran, NOTAM yayımladı
Dünya

Sıcak saatler! İran, NOTAM yayımladı

İran, 24 Şubat'ta ülkenin doğusu ve batısında askeri atış faaliyeti nedeniyle NOTAM yayımladı

ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki
Dünya

ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin “İsrail’in Orta Doğu’nun tamamını ele geçirmesinin kabul edilebilir olabileceği” yönündeki sözl..
İran devrim muhafızları Lübnan’da kontrolü ele geçirdi
Gündem

İran devrim muhafızları Lübnan’da kontrolü ele geçirdi

Bölgede sular durulmazken, Siyonist İsrail ve ABD ile gerilimin tırmandığı bir süreçte dikkat çeken bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Suud..
Siyonist İsrail ve ABD'den kirli ittifak! Ortadoğu'yu kan gölüne çevirecek saldırı planı deşifre oldu!
Gündem

Siyonist İsrail ve ABD'den kirli ittifak! Ortadoğu'yu kan gölüne çevirecek saldırı planı deşifre oldu!

İşgalci İsrail basını, eli kanlı Netanyahu ve ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik korkunç bir savaş senaryosu üzerinde anlaştığını duyurdu. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23