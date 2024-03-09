2024-03-09 13:27:39 DEM Partilileri afallatmıştı! Özgür Özel’i de faka bastıran CHP’li Burcu Köksal’dan flaş hamle
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Seçildiğimde DEM Partililere kapım kapalı olacak" sözleri üzerinden parti içerisinde başlayan ‘DEM Parti’ krizi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Köksal “Afyonkarahisar ittifakında DEM ve HÜDAPAR partileri yoktur. Hiç kimse cümlelerimi kesip, biçip, cımbızlayıp, evirip çevirip başka anlamlar çıkarmaya çalışmasın. Tavrım nettir” dedi.