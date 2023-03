"Ege'nin maviliklerinde seyir halindeyiz. Tatil vakti. Bu kadar güzellik olur mu diyorum kendi kendime... Bir çın sesi! Telefona düşen mesaj uzaklardan bir ölüm haberini getiriyor: Fehman Hüseyin Suriye'de yanındaki yedi kişiyle birlikte öldürülmüş... Haber doğru mu? Yoksa dezenformasyon mu? Bahoz Erdal kod isimli Fehman Hüseyin'le üç yıl önce, dağda iki gün geçirmiştim. Bizim meslek biraz da böyledir. Devlete silah çekmiş, yıllardır dağda yaşayan bir gerilla lideriyle bir gün konuşursun, sonra yine bir gün cennet gibi maviliklerde onun ölüm haberine yakalanırsın. Hayat acımasızdır, adaletsizdir. Gazeteci olarak bu acımasızlığı, bu adaletsizliği şu yaşadığımız anababa zamanlarında daha derinden hissediyorum. Kan ve gözyaşı durmuyor. Her gün asker polis ölümleri... Her gün gerilla ölümleri... Her gün ağlayan analar... Öylesine büyük acılar ki." OSMANLI'YI YIKAN EKİPTEN CEMAL PAŞA'NIN TORUNU Hasan Cemal, Osmanlı Devleti'nin sonunu getirecek 1913 tarihli Bâb-ı Âlî baskınının lider kadrosundan Cemal Paşa'nın torunu. İttihad ve Terakkî Cemiyeti'nin üç liderinden biri olan darbeci Cemal Paşa'nın torunu, meslekİ kariyerini PKK siyasi uzantısından milletvekili olarak tamamlayacak.