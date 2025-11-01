Darısı diğer tiryakilerin başına: Bıraktığı sigara parasıyla bakın ne yaptı

Biz aslında gitmeden dua ettik, ‘Allah'ım bu yolculuk ne kadar meşakkatli olursa o kadar güzel olur' diye. Duamız kabul oldu meşakkatli bir yolculukta oldu. Yolculuk esnasında insanların ilgi ve alakası çok fazlaydı, en unutulmaz anlar benim için o insanlar oldu. Türkiye'den geldiğimizi duyunca fotoğraf çektirmek için durduruyor, evlerine davet ediyorlardı. Ne kadar zor bir yolculuk olsa da kutsal toprakları görmenin ayrı bir güzelliği var. İnşallah tekrardan nasip olur. İnsanlar hayallerini ertelemesinler. Biz bu yolculuğumuzu koruyucu ekipmanlarımız ile tamamladık. Bizim gibi motosiklet sevdalıları ekipmanları eksiksiz yola çıksınlar. Koruyucu ekipmansız şekilde mümkünatı varsa hiçbir şekilde yola çıkmasınlar" sözleri ile anlattı.