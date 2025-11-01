IHA Giriş Tarihi: Darısı diğer tiryakilerin başına: Bıraktığı sigara parasıyla bakın ne yaptı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan motosiklet tutkunu İbrahim Değerli, sigarayı bırakıp biriktirdiği parayla çıktığı uzun yolculuklarla adeta hayatını yeniden keşfetti. 15 yılda birçok farklı ülkeyi gezerek yaklaşık 250 bin kilometre yol kat eden Değerli, bu kez arkadaşıyla birlikte yola çıkarak motosikletiyle umre görevini yerine getirdi. Seyahatleri boyunca hem farklı kültürleri tanıyan hem de manevi bir yolculuğu deneyimleyen Değerli, motosikletiyle yapılan bu özel ziyaretle unutulmaz anılar biriktirdi.