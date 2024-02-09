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Ekonomi
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 Tat Gıda resmen satıldı! Yeni sahipleri 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

2024-02-09 15:25:46
 Tat Gıda resmen satıldı! Yeni sahipleri 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

Dardanel ve Yayla gibi önemli firmaların satın almak istediği Tat Gıda resmen satıldı. Yeni sahipleri duyan herkesi şaşırttı.

#1
Foto -  Tat Gıda resmen satıldı! Yeni sahipleri 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

Patronlar Dünyası Koç Holding’in Tat Gıda Sanayi A.Ş. paylarının yüzde 49,04'ünün Mersin merkezli Memişoğlu Tarım Ürünleri tarafından satın alındığını daha önce duyurmuştu.

#2
Foto -  Tat Gıda resmen satıldı! Yeni sahipleri 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

72 milyon 23 bin 649 dolar bedelle satışına ilişkin süreç tamamladı.

#3
Foto -  Tat Gıda resmen satıldı! Yeni sahipleri 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

Tat Gıda tarafından KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

#4
Foto -  Tat Gıda resmen satıldı! Yeni sahipleri 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

“08.01.2024 tarihinde kamuya açıklanan; Koç Holding, Arçelik ve Aygaz dahil Koç Topluluğu şirketleri, Koç Ailesi Üyeleri, Koç Topluluğu ile ilişkili vakıfların sahip olduğu şirketimiz sermayesinin toplam yüzde 49,04'üne denk gelen payların Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'ne satışı işlemine Rekabet Kurumu tarafından izin verildiği öğrenilmiştir.”

#5
Foto -  Tat Gıda resmen satıldı! Yeni sahipleri 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

Buraya kadar her şey normal gözükse de Tat Gıda, aynı isimli başka bir firmaya satıldı.

#6
Foto -  Tat Gıda resmen satıldı! Yeni sahipleri 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

Kpç Grubuna ait olan Tat Gıda, Mersinli Tat Bakliyat'a satılmış oldu.

#7
Foto -  Tat Gıda resmen satıldı! Yeni sahipleri 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

Peki Tat Gıda kime satıldı? İşte burada oldukça ilginç bir hikaye mevcut. Muş’ta, 1977 yılında gıda ticareti ile temeli atılan Memişoğlu, Mersin, İstanbul, Edirne, İzmir, Konya, yurtdışında da Kırgızistan olmak üzere 350 bin metrekare alan üzere kurulu 9 fabrikaya sahip. 100 ülkeye 200 milyon dolarlık bakliyat ihracatı yapan Memişoğlu, yıllık 1 milyon ton üretim kapasitesi ile önemli bir markanın da sahibi. Memişoğlu’nun sahibi olduğu markanın adı Tat. Yani bir anlamda Koç’un Tat’ını, Mersinli Tat satın almış oldu. Şirketin sitesine baktığınızda sadece isimlerin değil, logonun da, logodaki karakterin de birbirine ikiz denecek kadar benzediğini göreceksiniz.

#8
Foto -  Tat Gıda resmen satıldı! Yeni sahipleri 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

Tat Gıda veya eski adıyla Tat Konserve’nin ilginç bir hikâyesi var. Vehbi Koç Tat Konserve'yi kurmadan önce, 1950 yılında Hatay'da kendisine teneke kutu içinde ikram edilen portakal suyu konsantresinin İsrail'den geldiğini öğrenince İsrail'e gezi düzenledi ve burada gıda meyve suyu üreticisi Leon Bejerano ile tanıştı. Bejerano'yu Türkiye'ye davet ederek kendisini Antalya'dan Hatay'a kadar gezdirdi ve burada bir narenciye fabrikası kurmayı teklif etti. Ancak Bejerano, meyve ağaçlarının geniş bir alana yayıldığı ve mâliyeti karşılamayacağı gerekçesiyle teklifi reddetti. Bejerano daha sonra Bursa'ya yaptığı ziyaretin ardından domatesin bu iş için daha uygun olduğunu iletti ve iki yıl içinde hazırlıklar tamamlandı.

#9
Foto -  Tat Gıda resmen satıldı! Yeni sahipleri 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

Son adım olarak domates konservesinin ihracı için ambalaj, konserve kutusu ve şeker fiyatı konusunda hükûmetten teşvik istendi. Hükûmet bu talebi reddetti ve Koç'a meyve-sebze işleri ile uğraşmamasını tavsiye etti. Bu karardan sonra Bejerano, ortaklıktan vazgeçti. Vehbi Koç uzun bir süre bu iş için yabancı ortaklar aradıysa da bulamadı. 1965 yılında Amerikalı bir şirketin ve İsviçreli Migros'un teknik destek vermeyi kabul etmesiyle fabrikanın kurulmasına karar verildi. Portekiz’den getirilen tohumlar ile 2 yıl boyunca denemeler yapıldı. Başarılı denemeler sonucunda Vehbi Koç’un liderliğinde Tat Konserve ve Sanayii A.Ş, 1967 tarihinde kuruldu.

#10
Foto -  Tat Gıda resmen satıldı! Yeni sahipleri 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

Hâlen Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçeleri ile İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan tesislerinde salça, ketçap, mayonez, domates ürünleri, sebze konservesi üretimi gerçekleştiren şirket, 2013’te Tat Gıda ismini aldı.

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