 Tat Gıda resmen satıldı! Yeni sahipleri 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

Tat Gıda veya eski adıyla Tat Konserve’nin ilginç bir hikâyesi var. Vehbi Koç Tat Konserve'yi kurmadan önce, 1950 yılında Hatay'da kendisine teneke kutu içinde ikram edilen portakal suyu konsantresinin İsrail'den geldiğini öğrenince İsrail'e gezi düzenledi ve burada gıda meyve suyu üreticisi Leon Bejerano ile tanıştı. Bejerano'yu Türkiye'ye davet ederek kendisini Antalya'dan Hatay'a kadar gezdirdi ve burada bir narenciye fabrikası kurmayı teklif etti. Ancak Bejerano, meyve ağaçlarının geniş bir alana yayıldığı ve mâliyeti karşılamayacağı gerekçesiyle teklifi reddetti. Bejerano daha sonra Bursa'ya yaptığı ziyaretin ardından domatesin bu iş için daha uygun olduğunu iletti ve iki yıl içinde hazırlıklar tamamlandı.