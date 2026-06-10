En düşük emekli maaşını açıkladı!
Vatandaşlar 'En düşük emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?' sorularını araştırmaya başladı. Ekonomist Muhammet Bayram, Haziran ayı tahminlerini de paylaşarak ile en düşük emekli maaşına dair çok konuşulacak net rakamlar verdi. İşte merak edilen o rakamlar... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerin ardından, Temmuz zammı için en kritik viraj geride kaldı. Peki, en düşük emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?