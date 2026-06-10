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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
En düşük emekli maaşını açıkladı!
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En düşük emekli maaşını açıkladı!

Vatandaşlar 'En düşük emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?' sorularını araştırmaya başladı. Ekonomist Muhammet Bayram, Haziran ayı tahminlerini de paylaşarak ile en düşük emekli maaşına dair çok konuşulacak net rakamlar verdi. İşte merak edilen o rakamlar... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerin ardından, Temmuz zammı için en kritik viraj geride kaldı. Peki, en düşük emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

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#1
Foto - En düşük emekli maaşını açıkladı!

Mayıs ayında enflasyonun yüzde 1,71 gelmesiyle birlikte 5 aylık kümülatif toplam netleşti. Canlı yayında rakamları tahtaya yazarak tek tek analiz eden Ekonomist Muhammed Bayram, enflasyondaki artış serisinin alarm zillerini çaldığını belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - En düşük emekli maaşını açıkladı!

CNN Türk canlı yayınında İlayda Hanım'ın sorularını yanıtlayan Ekonomist Muhammed Bayram, Ocak ayında yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94 ve baz etkisinin kaybolduğu Nisan ayında yüzde 4,18'lik oranların görüldüğünü hatırlattı. Mayıs ayındaki yüzde 1,71'lik artışla birlikte 5 aylık kümülatif toplamın yüzde 16,61'e ulaştığını belirten Bayram, şunları söyledi:

#3
Foto - En düşük emekli maaşını açıkladı!

"5 aylık kümülatif toplam enflasyon oranımız ,61 oldu. Ama geçen sene başında zaten bu seneyi ilgilendiren zam farklarımız da ,67'ydi. Yani şu anda 5 aylık enflasyonla beraber verilen zamlar erimiş oldu.

#4
Foto - En düşük emekli maaşını açıkladı!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM GELECEK? Beklentinin biraz üzerindeydi ve bununla beraber yıllık enflasyonda artış serisi devam ediyor. Haziran ayında da yıllık enflasyonda bir artış olacak. Yani burada bir miktar alarm zillerinin çaldığını söyleyebiliriz."

#5
Foto - En düşük emekli maaşını açıkladı!

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 18 ZAM Haziran ayında gıda fiyatlarındaki artışın bereketli yağmurlar sayesinde azalacağını, kuraklık ve don olmaması durumunda enflasyonun yüzde 1-1,5 civarında gelmesini beklediğini aktaran Bayram, Temmuz ayının 3'ünde açıklanacak verilerle birlikte netleşecek 6 aylık tabloyu çizdi.

#6
Foto - En düşük emekli maaşını açıkladı!

Kötümser bir yaklaşımla Haziran enflasyonunun yüzde 1,5 geleceğini öngören ekonomist, "Bu da toplam enflasyonu civarına çıkartacaktır. Yani aslına bakarsanız SSK ve Bağ-Kur emeklileri ilk 6 aylık enflasyon farkıyla beraber burada 'lik bir zam artışı alacak diyebiliriz. Bu hakkı ceplerine koymaları gerekiyor" dedi.

#7
Foto - En düşük emekli maaşını açıkladı!

MEMUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK? Toplu sözleşme şartlarından dolayı memur ve memur emeklilerinin durumunun farklı olduğunu ifade eden Muhammed Bayram, önceki alınan yüzde 11'lik zam farkının elimine edilip üzerine yüzde 7 eklenmesiyle hesaplama yapıldığını söyledi. Bayram, memur kesimi için şu hesabı ortaya koydu: "Memurlara, memur ve memur emeklilerine geldiğimizde burada toplu sözleşme kaynaklı bir zam farkı söz konusu. 5 aylık enflasyon memur ve memur emeklileri için ,41 oldu. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre memur emeklisi biraz daha az zam alacak diyebiliriz."

#8
Foto - En düşük emekli maaşını açıkladı!

UZMAN İSİM KALEM KALEM HESAPLADI Milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusuna da net bir aralık veren Muhammed Bayram, kök maaş sorununa dikkat çekerek uyardı:

#9
Foto - En düşük emekli maaşını açıkladı!

İŞTE MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ O RAKAM "Hane halkının en fazla harcama yaptığı kalem konut, ulaşım ve gıda. Şu an 20.000 TL olan en düşük emekli maaşı, 'lik bir zam farkı olursa Temmuz ayında 23.600 ila 24.000 TL civarına gelecek. Ancak burada kök maaşa yapılan bir zam yok. Yani kök maaşa yapılan bir zam olsa tüm emekliler bu zam farkından faydalanabilir."

#10
Foto - En düşük emekli maaşını açıkladı!

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Yorumlar

Zeynel

Bu rakamları nerden buldunuz bşlmem uçan fiyatlar devam indirim ürünleri hepsi zamlı iyi ataştırlmalı alım gücü zayıflıyor
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