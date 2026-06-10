En düşük emekli maaşını açıkladı!

İŞTE MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ O RAKAM "Hane halkının en fazla harcama yaptığı kalem konut, ulaşım ve gıda. Şu an 20.000 TL olan en düşük emekli maaşı, 'lik bir zam farkı olursa Temmuz ayında 23.600 ila 24.000 TL civarına gelecek. Ancak burada kök maaşa yapılan bir zam yok. Yani kök maaşa yapılan bir zam olsa tüm emekliler bu zam farkından faydalanabilir."