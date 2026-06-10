Tam güvence verdiler, “Ülkemize gelip siz çıkarın” dediler! 44 kritik maden Türkiye’ye akacak
Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake, küresel temiz enerji dönüşümünün can damarı olan lityum, kobalt ve nikel gibi 44'ten fazla kritik madenin işlenmesi için kapılarını Türk yatırımcılara sonuna kadar açtıklarını duyurdu. Türkiye ile Nijerya arasında imzalanan tarihi mutabakat zaptı doğrultusunda, ham cevher sömürüsüne dayalı eski modelleri tamamen terk ettiklerini belirten Bakan Alake, Türk özel sektörünün uzmanlık ve teknoloji transferiyle yerli katma değer oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Yatırımcıların kâr transferlerini güvence altına alan finansal reformlar ve yasa dışı madencilikle mücadele için özel ordu birimleri kuran Nijerya, kurulan ortak teknik çalışma gruplarıyla Türkiye'yi bölgesel bir lityum üssü ortaklığına davet ediyor.