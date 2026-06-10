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Dünya
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Tam güvence verdiler, "Ülkemize gelip siz çıkarın" dediler! 44 kritik maden Türkiye’ye akacak
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Tam güvence verdiler, “Ülkemize gelip siz çıkarın” dediler! 44 kritik maden Türkiye’ye akacak

Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake, küresel temiz enerji dönüşümünün can damarı olan lityum, kobalt ve nikel gibi 44'ten fazla kritik madenin işlenmesi için kapılarını Türk yatırımcılara sonuna kadar açtıklarını duyurdu. Türkiye ile Nijerya arasında imzalanan tarihi mutabakat zaptı doğrultusunda, ham cevher sömürüsüne dayalı eski modelleri tamamen terk ettiklerini belirten Bakan Alake, Türk özel sektörünün uzmanlık ve teknoloji transferiyle yerli katma değer oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Yatırımcıların kâr transferlerini güvence altına alan finansal reformlar ve yasa dışı madencilikle mücadele için özel ordu birimleri kuran Nijerya, kurulan ortak teknik çalışma gruplarıyla Türkiye'yi bölgesel bir lityum üssü ortaklığına davet ediyor.

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Foto - Tam güvence verdiler, "Ülkemize gelip siz çıkarın" dediler! 44 kritik maden Türkiye’ye akacak

Alake, Türkiye ile Nijerya arasındaki enerji işbirliğini ve iki ülke arasında madencilik alanında geçen ay imzalanan mutabakat zaptını değerlendirdi.

#2
Foto - Tam güvence verdiler, "Ülkemize gelip siz çıkarın" dediler! 44 kritik maden Türkiye’ye akacak

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun ocakta Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette iki ülke arasında farklı alanlarda birçok anlaşmanın imzalandığını anımsatan Alake, o tarihten bu yana Nijerya'dan birçok üst düzey yetkilinin anlaşmaları geliştirmek için Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyledi.

#3
Foto - Tam güvence verdiler, "Ülkemize gelip siz çıkarın" dediler! 44 kritik maden Türkiye’ye akacak

Alake, madencilik alanındaki işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen mutabakat zaptının "Türkiye ile Nijerya arasındaki mevcut ilişkiyi daha da güçlendirmek için" imzalandığını dile getirdi. Nijerya'nın geniş topraklara sahip olmasına rağmen bu toprakların yalnızca çok küçük bir kısmında maden araması yapıldığını vurgulayan Alake, "Daha fazla arama yapılmasına ihtiyaç var. Gerçekleştirilen aramaların sadece yüzde 5'inde bile lityum, kobalt, nikel, kalay, tantal gibi küresel temiz enerji dönüşümü için gerekli mineraller ve nadir toprak elementleri dahil 44'ten fazla kritik mineral keşfettik. Türkiye de enerji güvenliği ve tedarik zincirinin çeşitlendirilmesini hedefliyor. Nijerya, bu tedarik zincirine katkı sağlamak için son derece güvenilir ve güvenli bir ortam sunuyor. Bu da anlaşmanın maddelerinden biridir." diye konuştu.

#4
Foto - Tam güvence verdiler, "Ülkemize gelip siz çıkarın" dediler! 44 kritik maden Türkiye’ye akacak

Alake, bir diğer odak konusunun ise kapasite geliştirme olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Teknoloji transferine ihtiyacımız var. Türkiye, teknolojik olarak gelişmiş ve kadim bir ülke. Nijerya bu ilişkiden yararlanarak Türkiye'den teknolojik açıdan büyük fayda sağlayabilir. Dolayısıyla yatırım söz konusu. Türkiye madencilik sektörüne yatırım yapmakla ilgileniyor. Nijerya da madencilik sektöründe sorumlu yatırımlara kapılarını açmaya hazır ve istekli. Türk özel sektörü Nijerya'ya geldiğinde ekipmanlarını, uzmanlıklarını, teknolojilerini ve Nijeryalı teknik profesyoneller için eğitimlerini ülkeye getirecek. Kapasite geliştirme dediğimiz şey bunların tümünü kapsıyor."

#5
Foto - Tam güvence verdiler, "Ülkemize gelip siz çıkarın" dediler! 44 kritik maden Türkiye’ye akacak

Nijerya'nın yerel katma değer politikasına da dikkati çeken Alake, şöyle devam etti: "Bu, madencilik sektörüne girdiğinizde önceliğin yerelde üretim veya işleme yapılması ve yerel ekonomiye değer katılması olduğu anlamına gelir. Ham cevherlerin çıkarılmasına ve sömürülmesine dayalı eski modelden uzaklaşıyoruz. Yerel katma değer eklendiğinde, ürün ihraç edilse bile daha yüksek değer ve gelir elde eder. Bu, hem yatırımcı hem de Nijerya için kazan-kazan niteliğinde bir durum."

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Foto - Tam güvence verdiler, "Ülkemize gelip siz çıkarın" dediler! 44 kritik maden Türkiye’ye akacak

Alake, madencilikte çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularının da mutabakat zaptında yer aldığı bilgisini paylaşarak, "İmzaladığımız mutabakat zaptı, madencilik yatırımı, teknoloji transferi, kapasite geliştirme, finansman, doğrudan yabancı yatırım ve çevresel sürdürülebilirlik gibi kapsamlı alanları kapsıyor. Bunların hepsi enerji güvenliği için. Türkiye ile Nijerya için karşılıklı fayda sağlayacak." diye konuştu. Alake, Türkiye ile varılan işbirliği anlaşması gibi somut adımlar atmak istediklerini belirterek, "Türkiye Enerji Bakanı ile birlikte tüm bu anlaşmaların hızla uygulanması konusunda mutabık kaldık. Ortak çalışma grubu kurduk. Türk tarafında teknik bir grup ve Nijerya tarafında teknik bir grup, tüm bu maddelerin uygulanması için çalışıyor." bilgisini paylaştı. Nijerya'nın bölgesel bir lityum merkezi olarak konumlanma hedefine ilişkin de konuşan Alake, sözlerini şöyle tamamladı: "Lityum, kobalt, nikel, kalay ve bakır gibi kritik metallerin büyük yataklarına sahibiz. Bunlar temiz enerji dönüşümü için gerekli tüm kritik madenler. Dünya hidrokarbonlardan uzaklaşıp temiz enerjiye yöneliyor. Bu geçişi sağlayan ise bu mineraller. Bunlar, bataryalar, yenilenebilir teknolojiler, elektrikli araçlar, tüm bunlar için gerekiyor. Lityum bu açıdan çok kritik ve bizde büyük rezervler var. Türk yatırımcıları davet ettik. Sorumlu bir şekilde yapıldığı sürece hala değerlendirilecek çok büyük potansiyel var."

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