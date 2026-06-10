Tam güvence verdiler, “Ülkemize gelip siz çıkarın” dediler! 44 kritik maden Türkiye’ye akacak

Alake, madencilikte çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularının da mutabakat zaptında yer aldığı bilgisini paylaşarak, "İmzaladığımız mutabakat zaptı, madencilik yatırımı, teknoloji transferi, kapasite geliştirme, finansman, doğrudan yabancı yatırım ve çevresel sürdürülebilirlik gibi kapsamlı alanları kapsıyor. Bunların hepsi enerji güvenliği için. Türkiye ile Nijerya için karşılıklı fayda sağlayacak." diye konuştu. Alake, Türkiye ile varılan işbirliği anlaşması gibi somut adımlar atmak istediklerini belirterek, "Türkiye Enerji Bakanı ile birlikte tüm bu anlaşmaların hızla uygulanması konusunda mutabık kaldık. Ortak çalışma grubu kurduk. Türk tarafında teknik bir grup ve Nijerya tarafında teknik bir grup, tüm bu maddelerin uygulanması için çalışıyor." bilgisini paylaştı. Nijerya'nın bölgesel bir lityum merkezi olarak konumlanma hedefine ilişkin de konuşan Alake, sözlerini şöyle tamamladı: "Lityum, kobalt, nikel, kalay ve bakır gibi kritik metallerin büyük yataklarına sahibiz. Bunlar temiz enerji dönüşümü için gerekli tüm kritik madenler. Dünya hidrokarbonlardan uzaklaşıp temiz enerjiye yöneliyor. Bu geçişi sağlayan ise bu mineraller. Bunlar, bataryalar, yenilenebilir teknolojiler, elektrikli araçlar, tüm bunlar için gerekiyor. Lityum bu açıdan çok kritik ve bizde büyük rezervler var. Türk yatırımcıları davet ettik. Sorumlu bir şekilde yapıldığı sürece hala değerlendirilecek çok büyük potansiyel var."