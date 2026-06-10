Tarihimizde bir ilk! Bir dönem Türk öldürmek yasayla serbestti, şimdi o ülkeye büyükelçi atadık
Bir dönem "Türk öldürmenin yasal olduğu" İzlanda ile Türkiye arasındaki diplomaside yepyeni bir sayfa açıldı. Son yayınlanan atama kararnamesi ile Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen, Türkiye'nin ilk Reykjavik Büyükelçisi olarak atandı. Yıllardır Oslo üzerinden yürütülen ilişkileri doğrudan İzlanda topraklarına taşıyan bu tarihi hamle, Ankara'nın Kuzey Avrupa açılımında dönüm noktası olarak kabul ediliyor.