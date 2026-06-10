İflas etmek üzereyken Baykar almıştı: Haluk Bayraktar başa getirdiği ismi açıkladı
İflas etmek üzereyken Baykar tarafından satın alınan Piaggio Aerospace'de önemli bir değişim yaşandı. Gelişmeyi Baykar Müdürü Haluk Bayraktar duyurdu.
İflas etmek üzereyken Baykar tarafından satın alınan Piaggio Aerospace'de önemli bir değişim yaşandı. Gelişmeyi Baykar Müdürü Haluk Bayraktar duyurdu.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace, yeni CEO'sunu açıkladı. Şirketin yönetim kurulu, büyüme ve üretim kapasitesini artırma hedefleri doğrultusunda Francesco Cristian Toninelli'yi CEO olarak atadı.
2024 yılı aralık ayının son günlerinde Baykar tarafından satın alınan ve devir işlemleri 2025 yılında tamamlanan Piaggio Aerospace'te gerçekleştirilen atamanın, şirketin küresel havacılık pazarındaki konumunu güçlendirme stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi.
Piaggio Aerospace Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Toninelli'nin operasyonel tecrübesi, teknik uzmanlığı ve şirketin endüstriyel faaliyetlerine ilişkin derin bilgi birikimine sahip olduğunu vurgulayarak, yeni CEO'nun şirketin uzun vadeli başarısına önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını söyledi.
Şirkete ilk kez 2012 yılında katılan Toninelli, daha önce Uçak Üretim Birimi Müdürü ve P.1HH Hammerhead ile P.180 MPA programlarının yöneticiliğini yürüttü. Son olarak Uçak Genel Müdürü olarak görev yapan Toninelli, uçak programlarının yönetimi ve müşteri teslimatlarından sorumluydu.
Milano Politeknik Üniversitesi'nde Havacılık Mühendisliği yüksek lisansı yapan Toninelli, kariyerinde ayrıca OMA ve Alenia Aermacchi bünyesinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.
Piaggio Aerospace, yeni yönetim döneminde amiral gemisi olan P.180 Avanti uçaklarının üretimini hızlandırmayı, motor bakım ve servis kabiliyetlerini geliştirmeyi ve müşteri ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Şirket, Baykar'ın devralmasının ardından küresel havacılık sektöründe kalite ve inovasyon alanındaki konumunu daha da ileri taşımayı amaçlıyor.
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