Bu tür dini konularda polemik yapmayı hiç sevmiyorum ama böylesi düğünlerde kart sesleriyle kendini dünyanın en güzel ses şarkıcısı zanneden bir tiplemeye karşı da sessiz kalmak hakikaten içimi parçalıyor. Olayı muhakkak duymuşsunuzdur... Pınar Hatipoğlu isimli bir şarkıcı müsveddesi çıkmış ezandan rahatsızlık duyarak kendi küçücük beyniyle terbiyesizce ahkam kesmiş. Ne diyor bu şarkıcı müsveddesi biliyor musunuz, "Arkadaşlar ezan okunuyor diye kesmemizi istediler. Kusura bakmayın ne olursunuz. Böyle şeyler oluyor bu ülkede" diyerek aklınca hem yaşadığı ülkenin dini değerlerini ve doğal olarak da tüm Müslümanları aşağılayan bir eyleme imza attı. Diyeceksiniz ki, bu denli agresif bir çıkış yapmaya gerek var mı? Evet var, böylesi edepsizlikler karşısında sessiz durursak, yarın öbürsügün giderek küstahlaşan bir zihniyetin tohumlarının ülkemize serpildiğini daha da çok görürüz... İstanbul Büyükçekmece ilçesinde kayıt altına alınan görüntüler kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu. Bir organizasyonda sahne alan Pınar Hatipoğlu isimli düğün şarkıcısı, ezana olan saygıya bile tahammül edemedi.
Salon işletmecisinin ezan nedeniyle müziğe ara verilmesi yönündeki talebinden rahatsızlık duyan düğün şarkıcısı, “Arkadaşlar ezan okunuyor diye kesmemizi istediler. Kusura bakmayın ne olursunuz. Böyle şeyler oluyor bu ülkede. Hadi bakalım ufacık bir ara.” sözleriyle ezana tahammülsüzlüğünü elindeki mikrofonun verdiği güçle olsa gerek küstahça sergiledi. Her ne hikmetse bu hanımefendi o sahnedeki kahramanlığını tepkiler sonrasında ise kişisel instagram hesabını gizleyerek de ne denli cesur birisi olduğunu da tüm Türkiye'ye göstermiş oldu.
Bakınız bu saygısız düğün şarkıcısı aslında Müslümanların bu ülkenin topraklarında tıpkı ay-yıldızlı bayrağımıza duyduğu o derin saygıyla birlikte ezan sesini minarelerimizden gümbür gümbür duyduğunda da gözleri dolan birçok insana şahit olmuşumdur. Çünkü ezanımız bize Bilal-i Habeşi'nin o sesiyle başladığı serüvende bugün elhamdülillah tüm camilerimizden kulaklarımızın pasını silecek derecede enfes bir huşu ile dinlediğimiz için şükretmemiz gerekirken, bir iki tane böyle zirzopun çıkması da hakikaten insanı üzüyor. Elbette bu Pınar hanım da yarın özür dileyecektir, ama dilese de içindeki bu ezan düşmanlığıyla yaşayacağını da çok net görebiliyoruz. Ama bu hanımefendinin kıt aklına şunu da eklemek lazım, hani 'böyle şeyler oluyor bu ülkede' diyor ya... Hani ülkesinde neler neler oluyormuş da hanımefendi bunu izah etme gereği duymuş ya... Bizler de Türkiye'mizin en üst adalet makamlarından olan Anayasa Mahkemesi'nin ezan ile ilgili verdiği o emsal kararı hatırlatalım bu arkadaşa...
2016 yılında Anayasa Mahkemesi (AYM), evinin çevresindeki camilerden okunan sabah ezanının ses yüksekliğinden rahatsız olduğu gerekçesiyle bir vatandaşın yaptığı bireysel başvuruyu "kabul edilemez" bulmuştur. Mahkeme, çoğunluğun inanç özgürlüğü ve ibadet hakkı ile bireyin maddi/manevi varlığını koruma hakkı arasında makul bir denge kurulması gerektiğine hükmetmiştir. Yani ezan sesinden rahatsızlık duymak ya da birtakım eylemler içerisine girerek dibine kadar Müslüman olan bir Türkiye'de bu denli saygısızlık yapma cüretinde kendinde bulan bu mahlukata bunu hatırlatalım.. Her ne kadar bu örneğimizden nasibini alır da bu içindeki ezan nefretini asgariye indirir orasını bilemem ama, en azından bu çağrımızla içimizdeki ezan düşmanlarının da bir an olsun ellerini kafalarına götürüp, 'hakikaten ayıp ediyoruz' özeleştirisini de yapmaları lazım. Bugün birçok dine ev sahipliği yapan Türkiye'mizde birçok vatandaşımız hem kilisesinde, hem sinagogunda, hem havrasında ibadetini yapabiliyorsa, aslında bu da bizlerin din kavramına göstermiş olduğu derin saygıdır... Ama buranın da altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum ki, her kim dinimiz İslam'ın en güzel nişanelerinden olan Ezan-ı Muhammediye'ye de küstahça saygısızlık yaparsa misliyle de cevabını alır bu da böyle biline.
Tabii ezanımız bazı isimlerin söylemleriyle kesinlikle sınırlı değildir hiçbir zaman, ama bu insana benzer yaratıklar için de takdir edersiniz ki örneklendirmeler yapma ihtiyacı da hasıl oluyor... Amerikalı aktör Morgan Freeman'ın National Geographic için hazırladığı "Tanrı'nın Öyküsü" belgeseli sırasında ezanla ilgili hislerini şu sözlerle ifade etmiştir: "İslam'da ezan, dünyadaki en güzel ve en huzur verici seslerden biridir.” Ve yine İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias da, İstanbul ziyareti sonrasında verdiği röportajlarda, duyduğu ezana hayranlığı şu şekilde dile getirmiştir: "İlk kez duyduğum ezan sesinden çok etkilenmiştim. Çırağan Sarayı'ndaki odamda uyurken sabah ezanını duydum. O sesi gerçekten özledim." Ne demiş atalarımız; anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az gelir... Anladın mı Pınar hanım meselenin özünü artık...
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