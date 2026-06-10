2016 yılında Anayasa Mahkemesi (AYM), evinin çevresindeki camilerden okunan sabah ezanının ses yüksekliğinden rahatsız olduğu gerekçesiyle bir vatandaşın yaptığı bireysel başvuruyu "kabul edilemez" bulmuştur. Mahkeme, çoğunluğun inanç özgürlüğü ve ibadet hakkı ile bireyin maddi/manevi varlığını koruma hakkı arasında makul bir denge kurulması gerektiğine hükmetmiştir. Yani ezan sesinden rahatsızlık duymak ya da birtakım eylemler içerisine girerek dibine kadar Müslüman olan bir Türkiye'de bu denli saygısızlık yapma cüretinde kendinde bulan bu mahlukata bunu hatırlatalım.. Her ne kadar bu örneğimizden nasibini alır da bu içindeki ezan nefretini asgariye indirir orasını bilemem ama, en azından bu çağrımızla içimizdeki ezan düşmanlarının da bir an olsun ellerini kafalarına götürüp, 'hakikaten ayıp ediyoruz' özeleştirisini de yapmaları lazım. Bugün birçok dine ev sahipliği yapan Türkiye'mizde birçok vatandaşımız hem kilisesinde, hem sinagogunda, hem havrasında ibadetini yapabiliyorsa, aslında bu da bizlerin din kavramına göstermiş olduğu derin saygıdır... Ama buranın da altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum ki, her kim dinimiz İslam'ın en güzel nişanelerinden olan Ezan-ı Muhammediye'ye de küstahça saygısızlık yaparsa misliyle de cevabını alır bu da böyle biline.