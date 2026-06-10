Çinli otomobil devi BYD'den skandal Türkiye kararı: Ve artık belirsizlik sona erdi
Türkiye'yi aylardır oyalayan ve Manisa'ya kuracağı fabrikayı bir türlü kurmayan BYD'den yaşanan süreçle ilgili açıklama geldi.
Türkiye'yi aylardır oyalayan ve Manisa'ya kuracağı fabrikayı bir türlü kurmayan BYD'den yaşanan süreçle ilgili açıklama geldi.
Uzun süredir Türkiye'de fabrika kurması beklenen BYD'nin yetkilisi önceliklerinin Avrupa olduğunu ve Türkiye'deki fabrika kurma planlarının askıya alındığını söyledi.
Reuters'ta yer alan habere göre, Çinli otomobil üreticisi BYD'nin icradan sorumlu sorumlu yetkilisi Stella Li, Türkiye'deki fabrikanın kurulumunu askıya aldıklarını, Macaristan'da kurulan fabrikanın ise dördüncü çeyrekte üretime başlayacağını söyledi.
Şirketin Londra'da bulunan İngiltere merkezinde Reuters'ın sorularını yanıtlayan Li, "Şu anda birinci öncelik Macaristan... İkinci önceliğimiz de Avrupa'da ikinci bir (imalat) tesisi için yer bulmak olacak" dedi.
Şirketin iki yıl önce imalat tesisi kuracağını açıkladığı Türkiye'deki fabrikanın inşaatının henüz başlamadığını ve askıya alındığını belirten Li, Türkiye'de imalata geçmek için bir takvim olmadığını da ifade etti.
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