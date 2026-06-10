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#1
Foto - Çinli otomobil devi BYD'den skandal Türkiye kararı: Ve artık belirsizlik sona erdi

Uzun süredir Türkiye'de fabrika kurması beklenen BYD'nin yetkilisi önceliklerinin Avrupa olduğunu ve Türkiye'deki fabrika kurma planlarının askıya alındığını söyledi.

#2
Foto - Çinli otomobil devi BYD'den skandal Türkiye kararı: Ve artık belirsizlik sona erdi

Reuters'ta yer alan habere göre, Çinli otomobil üreticisi BYD'nin icradan sorumlu sorumlu yetkilisi Stella Li, Türkiye'deki fabrikanın kurulumunu askıya aldıklarını, Macaristan'da kurulan fabrikanın ise dördüncü çeyrekte üretime başlayacağını söyledi.

#3
Foto - Çinli otomobil devi BYD'den skandal Türkiye kararı: Ve artık belirsizlik sona erdi

Şirketin Londra'da bulunan ⁠İngiltere merkezinde Reuters'ın sorularını yanıtlayan Li, "Şu anda birinci öncelik Macaristan... İkinci önceliğimiz de Avrupa'da ikinci bir (imalat) tesisi için yer bulmak olacak" dedi.

#4
Foto - Çinli otomobil devi BYD'den skandal Türkiye kararı: Ve artık belirsizlik sona erdi

Şirketin iki yıl ⁠önce imalat tesisi kuracağını açıkladığı Türkiye'deki fabrikanın inşaatının henüz başlamadığını ve askıya alındığını belirten Li, Türkiye'de imalata geçmek için bir takvim olmadığını da ifade etti.

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Yorumlar

Eren

Buda nin yatırımı karlılığında verilen imtiyazlar hemen iptal edilmeli kayıplarda yüksek vergi uygulanarak karşılanmalıdır.
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