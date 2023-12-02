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Spor
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Daha başkan seçilmeden bomba isim ortaya çıktı! Bu transfer büyük ses getirecek...

2023-12-02 18:17:27
Daha başkan seçilmeden bomba isim ortaya çıktı! Bu transfer büyük ses getirecek...

Beşiktaş'ta seçim heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Hem Hasan Arat hem de Serdal Adalı arasındaki dev rekabet sürüyor. Her iki başkan adayı projelerini birer birer açıklarken, gözler bir yandan da transfer çalışmalarına çevrildi. Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat'ın göreve gelmesi durumunda yapacağı ilk transfer büyük oranda belli oldu. İşte o yıldız... (aspor.com.tr - Özel Haber / KUBİLAY AÇIKGÜN)

#1
Foto - Daha başkan seçilmeden bomba isim ortaya çıktı! Bu transfer büyük ses getirecek...

Beşiktaş'ta seçim heyecanı yaşanmaya devam ediyor.

#2
Foto - Daha başkan seçilmeden bomba isim ortaya çıktı! Bu transfer büyük ses getirecek...

Hasan Arat ve Serdal Adalı arasında kıyasıya bir yarışa sahne olan seçim 3 Aralık Pazar günü yapılacak.

#3
Foto - Daha başkan seçilmeden bomba isim ortaya çıktı! Bu transfer büyük ses getirecek...

Her iki aday da geçtiğimiz günlerde yapacağı projeleri tek tek açıklamıştı.

#4
Foto - Daha başkan seçilmeden bomba isim ortaya çıktı! Bu transfer büyük ses getirecek...

İki başkan ayrıca ocak ayı için transfer sinyali de vermişti.

#5
Foto - Daha başkan seçilmeden bomba isim ortaya çıktı! Bu transfer büyük ses getirecek...

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Aray'ın özellikle PSG ve Chelsea'den birçok oyuncu için temasta olduğu belirtilmişti.

#6
Foto - Daha başkan seçilmeden bomba isim ortaya çıktı! Bu transfer büyük ses getirecek...

Hasan Arat'ın ayrıca siyah beyazlıların eski yıldızı Anderson Talisca için de nabız yokladığı kaydedilmişti.

#7
Foto - Daha başkan seçilmeden bomba isim ortaya çıktı! Bu transfer büyük ses getirecek...

Ancak Hasan Arat'ın gündemindeki yıldız ortaya çıktı.

#8
Foto - Daha başkan seçilmeden bomba isim ortaya çıktı! Bu transfer büyük ses getirecek...

Hasan Arat'ın başkanlığa seçilmesi durumunda o yıldızı takıma kazandırmayı planladığı öğrenildi.

#9
Foto - Daha başkan seçilmeden bomba isim ortaya çıktı! Bu transfer büyük ses getirecek...

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat'ın, Al Nassr ile yakın temasta olduğu ve Suudi Arabistan ekibinin yıldızı Seko Fofana transferi için görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.

#10
Foto - Daha başkan seçilmeden bomba isim ortaya çıktı! Bu transfer büyük ses getirecek...

BEŞİKTAŞ'TAN SEKO FOFANA BOMBASI!

#11
Foto - Daha başkan seçilmeden bomba isim ortaya çıktı! Bu transfer büyük ses getirecek...

Hasan Arat'ın başkan seçilmesi durumunda bu transferi büyük oranda gerçekleştireceği bildirildi.

#12
Foto - Daha başkan seçilmeden bomba isim ortaya çıktı! Bu transfer büyük ses getirecek...

Seko Fofana sezon başında Lens'ten Al Nassr'a 25 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında transfer olmuştu.

#13
Foto - Daha başkan seçilmeden bomba isim ortaya çıktı! Bu transfer büyük ses getirecek...

Fildişi Sahilli orta saha Al Nassr'da bu sezon 13 maça çıktı.

#14
Foto - Daha başkan seçilmeden bomba isim ortaya çıktı! Bu transfer büyük ses getirecek...

Fofana bu karşılaşmalarda 1 gol attı.

#15
Foto - Daha başkan seçilmeden bomba isim ortaya çıktı! Bu transfer büyük ses getirecek...

Güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olan başarılı oyuncunun, kulübüyle olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

#16
Foto - Daha başkan seçilmeden bomba isim ortaya çıktı! Bu transfer büyük ses getirecek...

28 yaşındaki yıldız kariyerinde Udinese, SC Bastia ve Fulham gibi takımlarda da ter dökmüştü.

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