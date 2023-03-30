Dağdan kopan kayalar su kanallarını bu hale getirdi

Arslanbey Çiftliği Mahallesi Muhtarı Ramazan Levent, depremde köylerinin her açıdan zarar gördüğünü söyledi. Bölgede yoğun şekilde tarımsal faaliyet yapıldığını ifade eden Levent, "Mahallemizde pancar, silajlık ve tanelik mısır, nohut, buğday, arpa, fasulye başta olmak üzere her şey ekiyorduk. Sulu olan arazilerimiz oldukça verimliydi. Kanallar, mahallemizin arazileri ile Göksun ilçe merkezimizde ve Kireç Mahallemizde 3 bin dekar arazinin sulanmasını sağlıyordu." diye konuştu.