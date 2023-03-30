  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Dağdan kopan kayalar su kanallarını bu hale getirdi

2023-03-30 16:53:20
Dağdan kopan kayalar su kanallarını bu hale getirdi

Kahramanmaraş'ta dağdan kopan kayalar 3 bin dekar araziyi sulayan kanallara zarar verdi.

#1
Foto - Dağdan kopan kayalar su kanallarını bu hale getirdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde dağdan kopan kaya parçaları, Göksun ilçesine bağlı Arslanbey Çiftliği Mahallesi'ndeki beton sulama kanallarına zarar verdi. Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, ev ve iş yerlerinin yanı sıra mezarlık ve kanallarda da tahribat oluşturdu. Arslanbey Çiftliği Mahallesi'nin hemen arkasında bulunan dağdan kopan devasa kayalar, suyu tarım arazilerine taşıyan beton kanallara zarar verdi. Çeşitli noktalarından darbe alarak parçalanan 500 metre uzunluğundaki kanal, kullanılmaz hale geldi.

#2
Foto - Dağdan kopan kayalar su kanallarını bu hale getirdi

Arslanbey Çiftliği Mahallesi Muhtarı Ramazan Levent, depremde köylerinin her açıdan zarar gördüğünü söyledi. Bölgede yoğun şekilde tarımsal faaliyet yapıldığını ifade eden Levent, "Mahallemizde pancar, silajlık ve tanelik mısır, nohut, buğday, arpa, fasulye başta olmak üzere her şey ekiyorduk. Sulu olan arazilerimiz oldukça verimliydi. Kanallar, mahallemizin arazileri ile Göksun ilçe merkezimizde ve Kireç Mahallemizde 3 bin dekar arazinin sulanmasını sağlıyordu." diye konuştu.

#3
Foto - Dağdan kopan kayalar su kanallarını bu hale getirdi

Köyde çok sayıda evin yıkıldığını anlatan Levent, şöyle devam etti: "Depremde köyümüz büyük hasar aldı. Köyümüz dağların hemen alt kısmında bulunuyor. Dağdan kopan parçalar, sulama kanallarımıza zarar verdi. Arazim sulanıyordu, dağdan gelen kayalardan dolayı sulama kanallarımız hasar gördü. Bu yüzden arazimiz sulanmayacak, üretimimiz zorlaşacak. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz."

#4
Foto - Dağdan kopan kayalar su kanallarını bu hale getirdi

Bölge açısından sulu tarımın çok önemli olduğunu anlatan Levent, "Devlet büyüklerimizden buna bir çare bulmasını istiyoruz. Üretim yapıyoruz, çiftçilik yapıyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Çiftçiliğimizin devamı için bir an önce kanalımızın yapılıp sularımızın verilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu hatayı hepimiz yapıyoruz! Çorba içtikten sonra...
Oruç

Bu hatayı hepimiz yapıyoruz! Çorba içtikten sonra...

Ramazan ayında beslenmeye özen gösterilmesi gerekiyor. İftar ve sahurda yapılan hatalar ise çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor. Peki, sağ..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Yavuz Ağıralioğlu hakkında açıklama
Siyaset

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Yavuz Ağıralioğlu hakkında açıklama

İYİ Parti ve Millet İttifakı'nı topa tutarak İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na Cübbeli Ahmet Hoca olarak ..
Suudi Arabistan ve İran'da flaş adım! Esed de katıldı
Dünya

Suudi Arabistan ve İran'da flaş adım! Esed de katıldı

Suudi Arabistan ile İran arasındaki yakınlaşma hız kazandı. İki ülke arasında yapılan anlaşmaların ardından bu kez iftar programı dikkat çek..
Meral Akşener’e anladığı dilden cevap! ‘Bunu tonlarca ‘rezene çayı’ içerek…’
Siyaset

Meral Akşener’e anladığı dilden cevap! ‘Bunu tonlarca ‘rezene çayı’ içerek…’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yakışıks..
Tüm şanslarını kaybetti! Akşener için siyasetin sonu
Gündem

Tüm şanslarını kaybetti! Akşener için siyasetin sonu

İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasını değerlendiren tecrübeli gazeteciler, İYİ Parti'nin ve Meral Akşener'in işinin bundan ..
Bu yalanları yayanlar cezasız kalmasın İşte sosyal medyadaki son palavra
Gündem

Bu yalanları yayanlar cezasız kalmasın İşte sosyal medyadaki son palavra

Sosyal medyada yer alan "terör örgütü DEAŞ mensuplarına vatandaşlık verildiği" yönündeki iddialar Yozgat valiliği tarafından yalanlandı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23