2023-07-26 09:00:49 Dağ tepe dinlemediler! 2 km sedyeyle taşıdılar
Piknikte ayağı kırılan kadını AFAD ve UMKE 2 kilometre sedyeyle taşıdı.
Piknikte ayağı kırılan kadını AFAD ve UMKE 2 kilometre sedyeyle taşıdı.
Erzincan’ın Kemah ilçesinde piknikte ayağı kırılan kadını AFAD ve UMKE ekipleri 2 kilometre sedyeyle taşıyarak sağlık ekiplerine ulaştırdı.
Alınan bilgiye göre, Erzincan’ın Kemah ilçesi Bozoğlak köyünde ailesiyle piknik yapan 49 yaşında ki Songül B. engebeli arazide bir anda düştü. Düşmenin etkisiyle Songül B.'nin ayağı kırıldı. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ve UMKE ekipleri araçların giremediği arazide 2 kilometre boyunca sedye ile taşıdıkları kadını sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı kadın ve yakınları ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ayağı kırılan yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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