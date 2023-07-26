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Yaşam
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Dağ tepe dinlemediler! 2 km sedyeyle taşıdılar

2023-07-26 09:00:49
Dağ tepe dinlemediler! 2 km sedyeyle taşıdılar

Piknikte ayağı kırılan kadını AFAD ve UMKE 2 kilometre sedyeyle taşıdı.

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Foto - Dağ tepe dinlemediler! 2 km sedyeyle taşıdılar

Erzincan’ın Kemah ilçesinde piknikte ayağı kırılan kadını AFAD ve UMKE ekipleri 2 kilometre sedyeyle taşıyarak sağlık ekiplerine ulaştırdı.

#2
Foto - Dağ tepe dinlemediler! 2 km sedyeyle taşıdılar

Alınan bilgiye göre, Erzincan’ın Kemah ilçesi Bozoğlak köyünde ailesiyle piknik yapan 49 yaşında ki Songül B. engebeli arazide bir anda düştü. Düşmenin etkisiyle Songül B.'nin ayağı kırıldı. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ve UMKE ekipleri araçların giremediği arazide 2 kilometre boyunca sedye ile taşıdıkları kadını sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı kadın ve yakınları ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ayağı kırılan yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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