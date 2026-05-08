  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fenerbahçe’de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım’dan olay plan: Ünlü golcüyü kolundan tutup getirecek Abdulkadir Selvi’den AK Parti’ye bir iyi, bir de kötü haber: “Bu, alarm zillerinin çalması demektir” diyerek duyurdu Kura Nehri taştı! Burası göl değil Ardahan Ovası Resmi Gazete’de yayımlandı! O uygulama kaldırılacak Avrupa devlerini peşine takmıştı! Ve Galatasaray yönetimi, herkesin merak ettiği Osimhen kararını verdi Rusya'yı ürkütecek gelişme: Türkiye'den 3 bin tane İHA aldılar Toprağın altında resmen servet buldular: 4 kiloluk dev altın rekor fiyata satılacak Midesinden çıkanlar dünyayı şok etti! Tam 7 tane... Sosyal medyada istediğini yapma devri bitiyor! Detaylar belli oldu!
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Sosyal medyada istediğini yapma devri bitiyor! Detaylar belli oldu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sosyal medyada istediğini yapma devri bitiyor! Detaylar belli oldu!

Sosyal medyada kimlik doğrulama dönemi başlıyor. Yeni düzenlemeye göre, kullanıcılar birden fazla hesap açabilecekler ancak hepsinin kimlik doğrulamasının yapılması gerekecek.

#1
Foto - Sosyal medyada istediğini yapma devri bitiyor! Detaylar belli oldu!

SOSYAL MEDYAYA KİMLİK DOĞRULAMA GELİYOR​ Instagram, X, Facebook gibi sosyal medya platformlarına giriş e-Devlet üzerinden oluşturulacak anahtar ile yapılacak. Böylece kullanıcı, temel bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile paylaşmaya rıza göstermiş olacak.

#2
Foto - Sosyal medyada istediğini yapma devri bitiyor! Detaylar belli oldu!

BİRDEN FAZLA HESAP AÇABİLİR Bir kullanıcı isterse aynı platformda birden fazla hesap açabilecek. Ancak her birini e-Devlet'e tanımlaması gerekiyor. T.C. kimlik numarası ile doğrulanmayan hesaplar kapatılacak.

#3
Foto - Sosyal medyada istediğini yapma devri bitiyor! Detaylar belli oldu!

12. YARGI PAKETİ Yasal düzenlemenin 12. Yargı Paketi'nde yer alması bekleniyor. Yasama yılı sona ermeden de Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre bireysel ve kurumsal hesapların hepsi için kimlik doğrulama sistemi gelecek.

#4
Foto - Sosyal medyada istediğini yapma devri bitiyor! Detaylar belli oldu!

ÜYELİKLER GÖZÜKECEK Bir kişi, e-Devlet üzerinden bütün sosyal medya üyeliklerini görüntüleyebilecek. Adli merciler suç unsuru şüphesi varsa kimlik bilgilerini talep edebilecek. Bu bilgiler BTK üzerinden sağlanarak kullanıcı ismi ile gerçek kişi arasında eşleşme yapılacak. Soruşturmaya konu olan kişi böyle tespit edilecek.

#5
Foto - Sosyal medyada istediğini yapma devri bitiyor! Detaylar belli oldu!

9 AYLIK BİR SÜREÇ Uygulama için 9 aylık bir takvim süreci öngörülüyor. İlk 3 ayda yönetmelik ve teknik altyapı hazırlanacak. İkinci 3 ayda platformlar kimlik doğrulama sistemini kuracak. Son 3 ayda da kullanıcılar kimlik doğrulama sistemine entegre edilecek.

#6
Foto - Sosyal medyada istediğini yapma devri bitiyor! Detaylar belli oldu!

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR Sosyal medya platformlarının temsilcileriyle gerekli altyapının hazırlanması için görüşmeler yapılıyor. Düzenlemede uyum sağlamayanlara bant daraltma gibi yaptırımlar da öngörülüyor./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne ABD ne İsrail! İşte İran'ı vuran ülke
Dünya

Ne ABD ne İsrail! İşte İran'ı vuran ülke

ABD ve İsrail ile tek başına savaşan İran'da patlamalar meydana geliyor. Peş peşe yaşanan patlamaların ardından İran'ı vuran ülkenin Birleşi..
Bakan Gürlek Türkiye'ye duyurdu: Yakında iade edilecek!
Gündem

Bakan Gürlek Türkiye'ye duyurdu: Yakında iade edilecek!

Adalet Bakanı Akın Gürlek Gülistan Doku cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada; "Umut Altaş yakında iade edilecek, iadesini bekliyoruz, bence..
Nevşin’e ilk kez hak verdik! Erdoğan’ın imzası olan projede Mustafa Kemal imzası niye var?
Gündem

Nevşin’e ilk kez hak verdik! Erdoğan’ın imzası olan projede Mustafa Kemal imzası niye var?

CHP’li Nevşin Mengü, YILDIRIMHAN füzesinin üstünde Mustafa Kemal’in imzasının olmasını eleştirdi. Mengü, Mustafa Kemal’in, “Yurtta sulh, cih..
Bölgede tansiyon yükseliyor! Mısır savaş uçakları BAE'de
Dünya

Bölgede tansiyon yükseliyor! Mısır savaş uçakları BAE'de

Birleşik Arap Emirlikleri, ilk kez Mısır’a ait savaş uçaklarının ülke topraklarında konuşlandığını açıkladı. Gelişme, Abu Dabi’de bir araya ..
Macron emir verdi! Fransa savaş gemileri harekete geçti
Dünya

Macron emir verdi! Fransa savaş gemileri harekete geçti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hareket emri verdiği Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle, Süveyş Kanalı'nı geçti.
Suudi Arabistan'dan flaş ABD kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş ABD kararı

WSJ, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in, ABD askeri güçlerinin ülkelerindeki üslere ve hava sahasına erişimine ilişkin kısıtlamaları kaldırdığını..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23