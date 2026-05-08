Sosyal medyada istediğini yapma devri bitiyor! Detaylar belli oldu!
Sosyal medyada kimlik doğrulama dönemi başlıyor. Yeni düzenlemeye göre, kullanıcılar birden fazla hesap açabilecekler ancak hepsinin kimlik doğrulamasının yapılması gerekecek.
SOSYAL MEDYAYA KİMLİK DOĞRULAMA GELİYOR Instagram, X, Facebook gibi sosyal medya platformlarına giriş e-Devlet üzerinden oluşturulacak anahtar ile yapılacak. Böylece kullanıcı, temel bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile paylaşmaya rıza göstermiş olacak.
BİRDEN FAZLA HESAP AÇABİLİR Bir kullanıcı isterse aynı platformda birden fazla hesap açabilecek. Ancak her birini e-Devlet'e tanımlaması gerekiyor. T.C. kimlik numarası ile doğrulanmayan hesaplar kapatılacak.
12. YARGI PAKETİ Yasal düzenlemenin 12. Yargı Paketi'nde yer alması bekleniyor. Yasama yılı sona ermeden de Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre bireysel ve kurumsal hesapların hepsi için kimlik doğrulama sistemi gelecek.
ÜYELİKLER GÖZÜKECEK Bir kişi, e-Devlet üzerinden bütün sosyal medya üyeliklerini görüntüleyebilecek. Adli merciler suç unsuru şüphesi varsa kimlik bilgilerini talep edebilecek. Bu bilgiler BTK üzerinden sağlanarak kullanıcı ismi ile gerçek kişi arasında eşleşme yapılacak. Soruşturmaya konu olan kişi böyle tespit edilecek.
9 AYLIK BİR SÜREÇ Uygulama için 9 aylık bir takvim süreci öngörülüyor. İlk 3 ayda yönetmelik ve teknik altyapı hazırlanacak. İkinci 3 ayda platformlar kimlik doğrulama sistemini kuracak. Son 3 ayda da kullanıcılar kimlik doğrulama sistemine entegre edilecek.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR Sosyal medya platformlarının temsilcileriyle gerekli altyapının hazırlanması için görüşmeler yapılıyor. Düzenlemede uyum sağlamayanlara bant daraltma gibi yaptırımlar da öngörülüyor./ kaynak: haber7
