55 kilometreden nokta atışı! ROKETSAN’ın yeni tanksavar füzesi CİDA düşman zırhlılarını titretecek

CİDA’nın en dikkat çekici yönlerinden biri ise farklı görev ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilen güdüm mimarisi oldu. Sistem; TV + IIR hibrit arayıcı başlık veya RF veri bağı, görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlık ve RF veri bağı veya yarı aktif lazer arayıcı başlık olmak üzere üç farklı güdüm konfigürasyonu ile donatıldı. Bu yapı sayesinde füzenin farklı elektronik harp ortamlarında, hareketli hedeflere karşı veya hassas nokta vuruş görevlerinde kullanılabilmesi hedefleniyor. RF datalink altyapısı ise operatöre uçuş sırasında veri aktarımı ve hedef güncelleme kabiliyeti sağlayan kritik unsurlar arasında yer alıyor.