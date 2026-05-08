55 kilometreden nokta atışı! ROKETSAN’ın yeni tanksavar füzesi CİDA düşman zırhlılarını titretecek
ROKETSAN, modern harp sahasındaki dengeleri değiştirecek görüş hattı ötesi (NLOS) yeni tanksavar füzesi CİDA’yı ilk kez sergiledi. Hava platformlarından 55 kilometre, karadan ise 35 kilometre menzile ulaşabilen CİDA, hibrit arayıcı başlıkları sayesinde en zorlu elektronik harp ortamlarında bile yüksek isabet oranı sağlıyor. Tandem ve termobarik harp başlığı seçenekleriyle donatılan füze; tanklardan deniz platformlarına kadar her türlü hedef setine karşı tam uyumlu görev yapabiliyor.