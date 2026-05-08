  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Abdulkadir Selvi’den AK Parti’ye bir iyi, bir de kötü haber: “Bu, alarm zillerinin çalması demektir” diyerek duyurdu Kura Nehri taştı! Burası göl değil Ardahan Ovası Resmi Gazete’de yayımlandı! O uygulama kaldırılacak Avrupa devlerini peşine takmıştı! Ve Galatasaray yönetimi, herkesin merak ettiği Osimhen kararını verdi Rusya'yı ürkütecek gelişme: Türkiye'den 3 bin tane İHA aldılar Toprağın altında resmen servet buldular: 4 kiloluk dev altın rekor fiyata satılacak Midesinden çıkanlar dünyayı şok etti! Tam 7 tane... Sosyal medyada istediğini yapma devri bitiyor! Detaylar belli oldu!
Gündem
7
Yeniakit Publisher
55 kilometreden nokta atışı! ROKETSAN’ın yeni tanksavar füzesi CİDA düşman zırhlılarını titretecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

55 kilometreden nokta atışı! ROKETSAN’ın yeni tanksavar füzesi CİDA düşman zırhlılarını titretecek

ROKETSAN, modern harp sahasındaki dengeleri değiştirecek görüş hattı ötesi (NLOS) yeni tanksavar füzesi CİDA’yı ilk kez sergiledi. Hava platformlarından 55 kilometre, karadan ise 35 kilometre menzile ulaşabilen CİDA, hibrit arayıcı başlıkları sayesinde en zorlu elektronik harp ortamlarında bile yüksek isabet oranı sağlıyor. Tandem ve termobarik harp başlığı seçenekleriyle donatılan füze; tanklardan deniz platformlarına kadar her türlü hedef setine karşı tam uyumlu görev yapabiliyor.

#1
Foto - 55 kilometreden nokta atışı! ROKETSAN’ın yeni tanksavar füzesi CİDA düşman zırhlılarını titretecek

ROKETSAN, SAHA 2026 kapsamında yeni nesil görüş hattı ötesi (NLOS) tanksavar füze sistemi CİDA’yı ilk kez sergiledi. Uzun menzil, hibrit arayıcı başlık seçenekleri ve farklı platform entegrasyon kabiliyetiyle dikkat çeken sistem, modern harp sahasında yüksek değerli hedeflere karşı geliştirilen yeni nesil vurucu güçlerden biri olarak öne çıkıyor.

#2
Foto - 55 kilometreden nokta atışı! ROKETSAN’ın yeni tanksavar füzesi CİDA düşman zırhlılarını titretecek

ROKETSAN standında sergilenen CİDA, “NLOS Anti-Tank Missile” yani görüş hattı ötesi tanksavar füze sistemi olarak tanımlanıyor. Sistem; tanklar, zırhlı araçlar, muharebe araçları ile sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabilecek şekilde geliştirildi. Uzun menzil kabiliyetiyle dikkat çeken CİDA; kara platformlarından 35 kilometre, hava platformlarından ise 55 kilometre menzile ulaşabiliyor. Bu değerler, sistemi klasik tanksavar füzelerinin ötesine taşıyarak derin angajman görevleri için uygun hale getiriyor.

#3
Foto - 55 kilometreden nokta atışı! ROKETSAN’ın yeni tanksavar füzesi CİDA düşman zırhlılarını titretecek

CİDA’nın en dikkat çekici yönlerinden biri ise farklı görev ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilen güdüm mimarisi oldu. Sistem; TV + IIR hibrit arayıcı başlık veya RF veri bağı, görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlık ve RF veri bağı veya yarı aktif lazer arayıcı başlık olmak üzere üç farklı güdüm konfigürasyonu ile donatıldı. Bu yapı sayesinde füzenin farklı elektronik harp ortamlarında, hareketli hedeflere karşı veya hassas nokta vuruş görevlerinde kullanılabilmesi hedefleniyor. RF datalink altyapısı ise operatöre uçuş sırasında veri aktarımı ve hedef güncelleme kabiliyeti sağlayan kritik unsurlar arasında yer alıyor.

#4
Foto - 55 kilometreden nokta atışı! ROKETSAN’ın yeni tanksavar füzesi CİDA düşman zırhlılarını titretecek

ROKETSAN tarafından geliştirilen sistem, yalnızca tanksavar görevlerine değil farklı hedef setlerine yönelik harp başlığı seçenekleriyle de dikkat çekiyor. CİDA için sergilenen harp başlıkları arasında; Tandem tanksavar, yüksek patlayıcılı blast etkili ve parçacık etkili termobarik konfigürasyonları yer aldı. Tandem harp başlığı, özellikle modern reaktif zırhlı tanklara karşı etkinlik sağlamak amacıyla geliştirilirken; termobarik ve blast etkili seçenekler ise farklı hedef tiplerine karşı görev esnekliği sunuyor.

#5
Foto - 55 kilometreden nokta atışı! ROKETSAN’ın yeni tanksavar füzesi CİDA düşman zırhlılarını titretecek

Sistem mimarisinin modüler yapısı sayesinde CİDA’nın farklı platformlara entegre edilebileceği görülüyor. Paylaşılan bilgilere göre füze; döner kanatlı hava platformları, sabit kanatlı hava platformları, taktik tekerlekli ve paletli kara araçları, deniz platformları üzerinden kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

#6
Foto - 55 kilometreden nokta atışı! ROKETSAN’ın yeni tanksavar füzesi CİDA düşman zırhlılarını titretecek

Yaklaşık 2 metre uzunluğa ve kanister hariç 65 kilogram ağırlığa sahip olan sistem, özellikle uzun menzilli hassas taarruz görevleri için geliştirilen yeni nesil akıllı mühimmat konseptleri arasında konumlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne ABD ne İsrail! İşte İran'ı vuran ülke
Dünya

Ne ABD ne İsrail! İşte İran'ı vuran ülke

ABD ve İsrail ile tek başına savaşan İran'da patlamalar meydana geliyor. Peş peşe yaşanan patlamaların ardından İran'ı vuran ülkenin Birleşi..
Sıcak saatler! "İsrail askerlerini vurduk"
Dünya

Sıcak saatler! "İsrail askerlerini vurduk"

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "Ateşkes ihlallerine karşılık Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini ve araçlarını 13 kez hedef aldık" ifad..
Nevşin’e ilk kez hak verdik! Erdoğan’ın imzası olan projede Mustafa Kemal imzası niye var?
Gündem

Nevşin’e ilk kez hak verdik! Erdoğan’ın imzası olan projede Mustafa Kemal imzası niye var?

CHP’li Nevşin Mengü, YILDIRIMHAN füzesinin üstünde Mustafa Kemal’in imzasının olmasını eleştirdi. Mengü, Mustafa Kemal’in, “Yurtta sulh, cih..
O Tasmayı Sana Takarım! "Böyle Hayvanseverlik Olur mu?"
Gündem

O Tasmayı Sana Takarım! "Böyle Hayvanseverlik Olur mu?"

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başından geçen çarpıcı bir olayı anlattı. Hayvan sahiplenme ve ku..
Suudi Arabistan'dan flaş ABD kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş ABD kararı

WSJ, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in, ABD askeri güçlerinin ülkelerindeki üslere ve hava sahasına erişimine ilişkin kısıtlamaları kaldırdığını..
İran, Hürmüz Boğazı yakınında 3 ABD destroyerini vurdu
Dünya

İran, Hürmüz Boğazı yakınında 3 ABD destroyerini vurdu

İran medyasında yer alan iddiaya göre, İran deniz kuvvetleri Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD donanmasına ait 3 destroyeri hedef aldı. Saldırı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23