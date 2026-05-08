Türkiye’nin hava kalkanı vites yükseltti! Çelik Kubbe için tüm dünyayı ters köşe yapan karar
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisi olan "Çelik Kubbe" unsurlarının üretimini bu yıl yarı yarıya artıracaklarını duyurdu. Reuters’a konuşan Akyol, geçtiğimiz yıl 100 civarında olan teslimat sayısının bu yıl 150’nin üzerine çıkacağını ve sistemin 2028’de tam kapasiteye ulaşacağını belirtti. SİPER füzesinin yeni nesilleri üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Akyol, özellikle İHA önleme sistemlerinin savunma sanayiinin ana gündem maddesi olacağını vurguladı.