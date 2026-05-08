Türkiye’nin hava kalkanı vites yükseltti! Çelik Kubbe için tüm dünyayı ters köşe yapan karar

Çelik Kubbe kısmen devrede ancak tüm mimari henüz tamamlanmış değil. Tam kapasite için hedef yılı olarak 2028 gösteriliyor. ASELSAN'ın önümüzdeki yıllardaki portföyünün yaklaşık üçte birinin Çelik Kubbe unsurlarından oluşacağını ifade eden Akyol, insansız hava araçlarını (İHA) önlemeye yönelik sistemler üzerine de çalışacaklarını aktardı. ASELSAN Genel Müdürü, "İHA önleme şu anda dünyanın her yerinde bir sorun. Buna sadece savunma olarak bakmayın, sanayi güvenliği için de gerekli. İHA'lar sorunsuz bölgelerde bile bir tehdit" dedi.