Türkiye’nin hava kalkanı vites yükseltti! Çelik Kubbe için tüm dünyayı ters köşe yapan karar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisi olan "Çelik Kubbe" unsurlarının üretimini bu yıl yarı yarıya artıracaklarını duyurdu. Reuters’a konuşan Akyol, geçtiğimiz yıl 100 civarında olan teslimat sayısının bu yıl 150’nin üzerine çıkacağını ve sistemin 2028’de tam kapasiteye ulaşacağını belirtti. SİPER füzesinin yeni nesilleri üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Akyol, özellikle İHA önleme sistemlerinin savunma sanayiinin ana gündem maddesi olacağını vurguladı.

Türkiye'nin 2024'te tanıttığı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin ana üstlenicilerinden biri olarak faaliyet gösteren ASELSAN, bu yıl teslim edeceği Çelik Kubbe unsuru sayısını yüzde 50 artıracağını duyurdu. İstanbul'daki savunma sanayisi fuarı SAHA 2026 esnasında Reuters'ın sorularını yanıtlayan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, entegre ve çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe için gerçekleştirdikleri üretim ve teslimatlara dair bilgi verdi.

Son yıllarda savunma sanayisi üretimini ciddi oranda artıran ve yurt dışındaki tedarikçilere bağımlılığını azaltan NATO üyesi Türkiye, uzun süredir kapsamlı bir hava savunma sistemine ihtiyaç duyuyor. İran savaşında Türkiye hava sahasına giren İran füzeleri, yakınlardaki NATO hava savunma sistemlerince düşürülmüştü. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Çelik Kubbe'nin geliştirilmesi için geçen yıl Türk savunma sanayisi şirketleriyle toplam değeri 6,5 milyar dolar değeri bulan sözleşmeler imzaladı. Reuters'a konuşan Akyol, bu sözleşmelerin yaklaşık 3,2 milyar dolarlık bölümünün ASELSAN'la yapıldığını belirtti.

Akyol, ASELSAN'ın Çelik Kubbe'ye yönelik teslimatları 2026'da yarı yarıya artıracağını ifade etti. Geçen sene Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 100'e yakın Çelik Kubbe unsuru teslim ettiklerini söyleyen ASELSAN Genel Müdürü, bu sayıyı 150'nin üzerine çıkaracaklarını açıkladı. Akyol, ASELSAN tarafından teslim edilecek ürünler arasında erken uyarı radarlarının yanı sıra elektronik harp ve savunma sistemlerinin bulunduğunu belirtti.

Akyol ayrıca, Çelik Kubbe'nin yüksek irtifa savunma şemsiyesini karşılayan SİPER adlı füzenin üçüncü ve dördüncü nesilleri üzerinde çalıştıklarını söyledi. ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SİPER füzesi, 100 kilometreyi aşkın menzile sahip. Çelik Kubbe; alçak, orta ve yüksek irtifa tehditlerine karşı farklı sistemlerin birlikte çalışmasını öngören bir yapı olarak tasarlanıyor. Sistem içinde SİPER, HİSAR, KORKUT ve KANGAL gibi farklı savunma unsurları yer alıyor. Bu mimarinin temelinde hava savunmasının yalnızca füzelerden ibaret olmadığı gerçeği yatıyor. Radarlar, erken uyarı sistemleri, komuta-kontrol yazılımları ve uydu bağlantıları gibi birçok unsur birlikte çalışarak hava savunma ağını oluşturuyor.

Çelik Kubbe kısmen devrede ancak tüm mimari henüz tamamlanmış değil. Tam kapasite için hedef yılı olarak 2028 gösteriliyor. ASELSAN'ın önümüzdeki yıllardaki portföyünün yaklaşık üçte birinin Çelik Kubbe unsurlarından oluşacağını ifade eden Akyol, insansız hava araçlarını (İHA) önlemeye yönelik sistemler üzerine de çalışacaklarını aktardı. ASELSAN Genel Müdürü, "İHA önleme şu anda dünyanın her yerinde bir sorun. Buna sadece savunma olarak bakmayın, sanayi güvenliği için de gerekli. İHA'lar sorunsuz bölgelerde bile bir tehdit" dedi.

