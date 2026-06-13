Bunun yanında deniz suyunun yüksek aşındırıcı etkisi nedeniyle kullanılacak ekipmanların hem yoğun su basıncına hem de korozyona karşı dayanıklı şekilde tasarlanması gerekiyor. Redd ise bu sorunların çözülebilir olduğunu savunuyor. Petrol ve doğal gaz sektörünün onlarca yıldır açık deniz sondaj faaliyetleri yürüttüğüne dikkat çeken girişimci, benzer mühendislik birikiminin jeotermal projelerde de kullanılabileceğini düşünüyor. Ayrıca olası bir teknik arızanın çevresel etkilerinin fosil yakıt projelerine kıyasla çok daha sınırlı olacağını belirtiyor. Redd'e göre en kötü senaryolardan biri olan bir sızıntı durumunda, okyanusa karışacak olan şey yalnızca sıcak su olacak. Üstelik Dünya genelinde deniz tabanından doğal yollarla zaten çok büyük miktarlarda ısı salınımı gerçekleşiyor. Endurance Energy'nin hesaplamalarına göre, Ateş Çemberi çevresindeki deniz altı jeotermal kaynaklarının yalnızca küçük bir bölümünün değerlendirilmesi bile küresel ölçekte ciddi bir üretim kapasitesi yaratabilir.