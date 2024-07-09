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Aktüel
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Çorlu’da otomobil tarlaya devrildi

2024-07-09 10:14:23
Çorlu’da otomobil tarlaya devrildi

Tekirdağ Çorlu’da yoldan çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Çorlu’da otomobil tarlaya devrildi

Kaza, Sarılar - Balabanlı yolu mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Burhan Ütü yönetimindeki 34 EDN 76 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

#2
Foto - Çorlu’da otomobil tarlaya devrildi

Kaza sonrası sürücü Burhan Ütü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi ve çocuğu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

#3
Foto - Çorlu’da otomobil tarlaya devrildi

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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