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Yaşam
7
Çorlu'da 3 aracın karıştığı feci kaza! 4 yaralı

2023-04-29 16:52:40
Çorlu'da 3 aracın karıştığı feci kaza! 4 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Çorlu'da 3 aracın karıştığı feci kaza! 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi üzerinde meydana geldi.

#2
Foto - Çorlu'da 3 aracın karıştığı feci kaza! 4 yaralı

Önerler Mahallesi istikametine seyreden Yalçın K. idaresindeki 59 T 5581 plakalı ticari taksi ile karşı yönden gelen ve Sancak 2. Sokak'a sapan Metin Y. idaresindeki 34 FR 2800 plakalı otomobil çarpıştı.

#3
Foto - Çorlu'da 3 aracın karıştığı feci kaza! 4 yaralı

Kaza sonrası sürücülerin yanı sıra ticari takside bulunan 2 yolcu yaralandı.

#4
Foto - Çorlu'da 3 aracın karıştığı feci kaza! 4 yaralı

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

#5
Foto - Çorlu'da 3 aracın karıştığı feci kaza! 4 yaralı

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

#6
Foto - Çorlu'da 3 aracın karıştığı feci kaza! 4 yaralı

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