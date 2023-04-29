2023-04-29 16:52:40 Çorlu'da 3 aracın karıştığı feci kaza! 4 yaralı
Tekirdağ Çorlu'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Tekirdağ Çorlu'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi üzerinde meydana geldi.
Önerler Mahallesi istikametine seyreden Yalçın K. idaresindeki 59 T 5581 plakalı ticari taksi ile karşı yönden gelen ve Sancak 2. Sokak'a sapan Metin Y. idaresindeki 34 FR 2800 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza sonrası sürücülerin yanı sıra ticari takside bulunan 2 yolcu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
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