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Çorap izi deyip geçmeyin: Göz ardı etmeyin, bakın ne anlama geliyor? Uzmanı bir tavsiye verdi

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Çorap izi deyip geçmeyin: Göz ardı etmeyin, bakın ne anlama geliyor? Uzmanı bir tavsiye verdi

Çorabınızı çıkardığınızda bacağınızda derin ve uzun süre geçmeyen izler kalıyorsa dikkat! Bacaklara zarar veren bu durumu göz ardı etmeyin. Çoğu kişi de bu izleri önemsemeden geçiştiriyor ama çorap izine ilişkin uzmanlar çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Damar cerrahı olan Dr. Katherine Teter, konuya ilişkin dikkat çeken bir detayı paylaştı.

#1
Foto - Çorap izi deyip geçmeyin: Göz ardı etmeyin, bakın ne anlama geliyor? Uzmanı bir tavsiye verdi

Gün boyu çorap giydikten sonra ayak bileğinde ve bacakta kalan çizgiler çoğumuzun tanıdığı bir manzara. Çoğu kişi de bu izleri önemsemeden geçiştiriyor. Uzmanlara göre bu genellikle doğru bir refleks: İzler çoğu zaman zararsız ve uzun süre ayakta kalmanın ya da oturmanın doğal sonucu. Ancak izin kendisi değil, ona eşlik eden başka belirtiler varsa tablo değişiyor! Peki çorap izi ne zaman zararlı?

#2
Foto - Çorap izi deyip geçmeyin: Göz ardı etmeyin, bakın ne anlama geliyor? Uzmanı bir tavsiye verdi

New Jersey'deki Hackensack University Medical Center'da damar cerrahı olan Dr. Katherine Teter, çorabı çıkardıktan sonra bacakta iz görenlerin panik yapmaması gerektiğini söylüyor. 'Bu oldukça yaygın bir durum. Özellikle günün büyük kısmını ayakta çalışarak ya da uzun süre oturarak geçirenlerde, yani bacakların aşağıda kaldığı pozisyonlarda görülüyor.'

#3
Foto - Çorap izi deyip geçmeyin: Göz ardı etmeyin, bakın ne anlama geliyor? Uzmanı bir tavsiye verdi

Wisconsin'de aile hekimi olan Dr. Brintha Vasagar da aynı noktaya işaret ediyor: 'Çoğumuzun ya masa başı işi var ya da bütün gün ayaktayız. Kan bacaklarda birikiyor. Gayet mantıklı.' Gün boyu ne oturuyor ne de ayakta duruyorsanız, açıklama çok daha basit olabilir: Çorabınız biraz fazla sıkıdır. Vasagar bir başka yaygın nedeni daha ekliyor: susuz kalmak. Vücut yeterince su almadığında sıvı bacaklarda birikiyor, bu da şişliğe ve dolayısıyla çorap izlerine yol açıyor.

#4
Foto - Çorap izi deyip geçmeyin: Göz ardı etmeyin, bakın ne anlama geliyor? Uzmanı bir tavsiye verdi

Uzmanlara göre çorap izi tek başına bir sorun değil. Tabloyu değiştiren şey, ize eşlik eden diğer belirtiler. Bunların başında çorap giyilsin ya da giyilmesin devam eden bacak şişliği geliyor. Teter, buna ek olarak şu belirtilerin de doktora bildirilmesi gerektiğini söylüyor: Ayak bileği çevresinde koyulaşan cilt rengi (hiperpigmentasyon) Belirgin varisler Uzun süre ayakta durduktan sonra bacaklarda hissedilen ağrı ya da yorgunluk hissinin bacaklar yukarı kaldırılınca geçmesi. Teter'e göre bunlar toplardamarlarla ilgili bir sorunun işareti olabiliyor. Şişlik birkaç gün içinde geçmiyorsa aile hekimine başvurulması, bacak sıcak ya da daha şişkin hale geldiyse acilen doktora görünülmesi, nefes darlığı varsa ise vakit kaybetmeden acil yardım alınması öneriliyor. Vasagar'a göre en dikkat çekici uyarı işareti simetrinin bozulması. İzler yalnızca tek tarafta çıkıyorsa ya da bir bacakta belirgin biçimde daha kötüyse doktora görünmek gerekiyor. 'Vücudumuz dengede olmayı sever, simetrik olmayı sever. Bir taraf diğerinden farklıysa, bu genellikle bir şeylerin yolunda gitmediğinin işaretidir.' İkinci uyarı işareti ise zaman içindeki değişim. Vasagar, ciddi vakalarda giderek kötüleşen çorap izlerinin böbrek hastalığı ya da kalp yetmezliği belirtisi olabileceğini söylüyor. Ancak buradaki kritik kelime 'giderek': İzler haftalar ve aylar geçtikçe daha derin görünüyorsa veya daha uzun süre kalmaya başladıysa durum farklı.

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