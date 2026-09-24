Çorap izi deyip geçmeyin: Göz ardı etmeyin, bakın ne anlama geliyor? Uzmanı bir tavsiye verdi

Uzmanlara göre çorap izi tek başına bir sorun değil. Tabloyu değiştiren şey, ize eşlik eden diğer belirtiler. Bunların başında çorap giyilsin ya da giyilmesin devam eden bacak şişliği geliyor. Teter, buna ek olarak şu belirtilerin de doktora bildirilmesi gerektiğini söylüyor: Ayak bileği çevresinde koyulaşan cilt rengi (hiperpigmentasyon) Belirgin varisler Uzun süre ayakta durduktan sonra bacaklarda hissedilen ağrı ya da yorgunluk hissinin bacaklar yukarı kaldırılınca geçmesi. Teter'e göre bunlar toplardamarlarla ilgili bir sorunun işareti olabiliyor. Şişlik birkaç gün içinde geçmiyorsa aile hekimine başvurulması, bacak sıcak ya da daha şişkin hale geldiyse acilen doktora görünülmesi, nefes darlığı varsa ise vakit kaybetmeden acil yardım alınması öneriliyor. Vasagar'a göre en dikkat çekici uyarı işareti simetrinin bozulması. İzler yalnızca tek tarafta çıkıyorsa ya da bir bacakta belirgin biçimde daha kötüyse doktora görünmek gerekiyor. 'Vücudumuz dengede olmayı sever, simetrik olmayı sever. Bir taraf diğerinden farklıysa, bu genellikle bir şeylerin yolunda gitmediğinin işaretidir.' İkinci uyarı işareti ise zaman içindeki değişim. Vasagar, ciddi vakalarda giderek kötüleşen çorap izlerinin böbrek hastalığı ya da kalp yetmezliği belirtisi olabileceğini söylüyor. Ancak buradaki kritik kelime 'giderek': İzler haftalar ve aylar geçtikçe daha derin görünüyorsa veya daha uzun süre kalmaya başladıysa durum farklı.