İspanya devinin takımında bir Türk güneşi: Real Madrid'in en büyük şansı Arda Güler
Real Madrid forması giyen Arda Güler, La Liga'da oynadığı 7 maçta fark yarattı. Milli futbolcu, rakipleri Yamal ve Bellingham'ı geride bıraktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Real Madrid forması giyen Arda Güler, La Liga'da oynadığı 7 maçta fark yarattı. Milli futbolcu, rakipleri Yamal ve Bellingham'ı geride bıraktı.
La Liga'da ilk milli araya 3. sırada giren Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, az süre almasına rağmen fark yarattı. Arda Güler, Jose Mourinho geldiğinden beri 7 lig maçında forma giydi. Ancak milli futbolcu toplamda 349 dakika süre alabildi.
Arda Güler, 349 dakikada 1 gol, 3 asist sıkıştırdı. Milli yıldız aldığı kısa süreleri etkili kullandı. Squawka'nın derlediği istatistiklerde Arda Güler, oynadığı ortalama 50 dakikada LaLiga'da en çok şans yaratan oyuncu oldu.
İşte ilk 10: LA LIGA'DA EN ÇOK ŞANS OLUŞTURAN FUTBOLCULAR 10 - Alex Baena | 14 9 - Luismi Cruz | 14 8 - Isco | 14 7 - Alberto Moleiro | 15
6 - Edu Exposito | 16 5 - Unai Lopez | 16 4 - Jude Bellingham | 16 3 - Inigo Vicente | 17 2 - Lamine Yamal | 27 1 - Arda Güler | 28
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