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İspanya devinin takımında bir Türk güneşi: Real Madrid'in en büyük şansı Arda Güler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İspanya devinin takımında bir Türk güneşi: Real Madrid'in en büyük şansı Arda Güler

Real Madrid forması giyen Arda Güler, La Liga'da oynadığı 7 maçta fark yarattı. Milli futbolcu, rakipleri Yamal ve Bellingham'ı geride bıraktı.

#1
Foto - İspanya devinin takımında bir Türk güneşi: Real Madrid'in en büyük şansı Arda Güler

La Liga'da ilk milli araya 3. sırada giren Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, az süre almasına rağmen fark yarattı. Arda Güler, Jose Mourinho geldiğinden beri 7 lig maçında forma giydi. Ancak milli futbolcu toplamda 349 dakika süre alabildi.

#2
Foto - İspanya devinin takımında bir Türk güneşi: Real Madrid'in en büyük şansı Arda Güler

Arda Güler, 349 dakikada 1 gol, 3 asist sıkıştırdı. Milli yıldız aldığı kısa süreleri etkili kullandı. Squawka'nın derlediği istatistiklerde Arda Güler, oynadığı ortalama 50 dakikada LaLiga'da en çok şans yaratan oyuncu oldu.

#3
Foto - İspanya devinin takımında bir Türk güneşi: Real Madrid'in en büyük şansı Arda Güler

İşte ilk 10: LA LIGA'DA EN ÇOK ŞANS OLUŞTURAN FUTBOLCULAR 10 - Alex Baena | 14 9 - Luismi Cruz | 14 8 - Isco | 14 7 - Alberto Moleiro | 15

#4
Foto - İspanya devinin takımında bir Türk güneşi: Real Madrid'in en büyük şansı Arda Güler

6 - Edu Exposito | 16 5 - Unai Lopez | 16 4 - Jude Bellingham | 16 3 - Inigo Vicente | 17 2 - Lamine Yamal | 27 1 - Arda Güler | 28

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ALi

Arda gururumuz helal sana Kardesim
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