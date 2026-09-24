Bu hiç beklenmiyordu... Ocak'ta büyük harekat: O Meksikalı artık Tüpraş'a gelecek...
Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın A Spor yayınında dediği 'Beşiktaş'ta transferler bitmez' sözü Ocak'ta ete kemiğe bürünecek...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın A Spor yayınında dediği 'Beşiktaş'ta transferler bitmez' sözü Ocak'ta ete kemiğe bürünecek...
Yeni sezonda savunma hattını sağlama almak isteyen Beşiktaş, Genoa’nın Meksikalı kaptanı Johan Vásquez’i transfer listesine ekledi. Siyah-beyazlıların radarındaki 27 yaşındaki sol stoper için Avrupa devleri de pusuda.
Sezona fırtına gibi başlayan ancak defansındaki sorunları atlatamadığı görülen Beşiktaş, stoper hattına uzun süredir takviye yapma niyetindeydi.
İddialara bakılacak olursa siyah-beyazlı yönetim, Serie A ekiplerinden Genoa forması giyen ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Meksikalı Johan Vásquez ile ilgileniyor.
Teknik heyetin de onay verdiği 27 yaşındaki futbolcu, geriden oyun kurma kabiliyeti ve yüksek top kapma yüzdesiyle ön plana çıkıyor. Claro Sports'un haberine göre; Beşiktaş dışında Frankfurt da Meksikalı stoperle ilgili. İki ekibin de önümüzdeki dönemde Genoa ile temasa geçerek transfer şartlarını olgunlaştırması bekleniyor.
Meksika Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda sergilediği performansla uluslararası alanda kalitesini kanıtlayan Vásquez, takımının İngiltere maçına kadar gol yemeden ilerlemesinde başrol oynamıştı. Güvenilir ve modern savunmacı yapısıyla fark yaratan tecrübeli stoper, Genoa'da da kaptanlık bandını takıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23