  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şanlıurfa'daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı! Bu hiç beklenmiyordu... Ocak'ta büyük harekat: O Meksikalı artık Tüpraş'a gelecek... Yıllardır yanlış biliyormuşuz: Çorbaya 1 kaşık ekleyince binlerce yıllık izi korunuyor... İşte en basit yöntem Olay Lemina gelişmesi: Galatasaray’da Lemina şoku: Milli Takım kadrosundan çıkarıldı! Bu hamle çok konuşulacak: Galatasaray'da Okan Buruk’un hayalindeki sol bek Abidjan’da izlenecek İspanya devinin takımında bir Türk güneşi: Real Madrid'in en büyük şansı Arda Güler Üstü kapalı tehditler havada uçuşmuştu loca krizinde: Bir çırpıda verebilecek mi? Bu yöntem teknolojiye direniyor! 1,5 asırdır suyla dönüyor
Spor
6
Yeniakit Publisher
Bu hiç beklenmiyordu... Ocak'ta büyük harekat: O Meksikalı artık Tüpraş'a gelecek...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu hiç beklenmiyordu... Ocak'ta büyük harekat: O Meksikalı artık Tüpraş'a gelecek...

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın A Spor yayınında dediği 'Beşiktaş'ta transferler bitmez' sözü Ocak'ta ete kemiğe bürünecek...

#1
Foto - Bu hiç beklenmiyordu... Ocak'ta büyük harekat: O Meksikalı artık Tüpraş'a gelecek...

Yeni sezonda savunma hattını sağlama almak isteyen Beşiktaş, Genoa’nın Meksikalı kaptanı Johan Vásquez’i transfer listesine ekledi. Siyah-beyazlıların radarındaki 27 yaşındaki sol stoper için Avrupa devleri de pusuda.

#2
Foto - Bu hiç beklenmiyordu... Ocak'ta büyük harekat: O Meksikalı artık Tüpraş'a gelecek...

Sezona fırtına gibi başlayan ancak defansındaki sorunları atlatamadığı görülen Beşiktaş, stoper hattına uzun süredir takviye yapma niyetindeydi.

#3
Foto - Bu hiç beklenmiyordu... Ocak'ta büyük harekat: O Meksikalı artık Tüpraş'a gelecek...

İddialara bakılacak olursa siyah-beyazlı yönetim, Serie A ekiplerinden Genoa forması giyen ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Meksikalı Johan Vásquez ile ilgileniyor.

#4
Foto - Bu hiç beklenmiyordu... Ocak'ta büyük harekat: O Meksikalı artık Tüpraş'a gelecek...

Teknik heyetin de onay verdiği 27 yaşındaki futbolcu, geriden oyun kurma kabiliyeti ve yüksek top kapma yüzdesiyle ön plana çıkıyor. Claro Sports'un haberine göre; Beşiktaş dışında Frankfurt da Meksikalı stoperle ilgili. İki ekibin de önümüzdeki dönemde Genoa ile temasa geçerek transfer şartlarını olgunlaştırması bekleniyor.

#5
Foto - Bu hiç beklenmiyordu... Ocak'ta büyük harekat: O Meksikalı artık Tüpraş'a gelecek...

Meksika Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda sergilediği performansla uluslararası alanda kalitesini kanıtlayan Vásquez, takımının İngiltere maçına kadar gol yemeden ilerlemesinde başrol oynamıştı. Güvenilir ve modern savunmacı yapısıyla fark yaratan tecrübeli stoper, Genoa'da da kaptanlık bandını takıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suçüstü yakalandı: Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvetten gözaltına alındı
Gündem

Suçüstü yakalandı: Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvetten gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın, rüşvet alırken suçüstü yakalanarak gözaltına alı..
Dudak uçuklatan servet! Milyarderler listesinden baba oğul tezmenler çıktı
Siyaset

Dudak uçuklatan servet! Milyarderler listesinden baba oğul tezmenler çıktı

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmada gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Tera Yatırım Holding yöneticisi Emre Tezmen, Amerika..
Yuvası yıkılan kadından akıl almaz intikam! 200 lira ile bütün piyasaya rezil etti
Gündem

Yuvası yıkılan kadından akıl almaz intikam! 200 lira ile bütün piyasaya rezil etti

Bir kuyumcuda alışveriş sırasında kullanılan 200 TL’lik banknotun üzerindeki ‘intikam yazısı’ dikkat çekti. Yuvasının yıkıldığını iddia eden..
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten fon vurguncularına New York'tan sert uyarı! Vatandaşın parasını dağa taşıyamazsınız!
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten fon vurguncularına New York'tan sert uyarı! Vatandaşın parasını dağa taşıyamazsınız!

Birleşmiş Milletler zirvesi için gittiği New York'ta gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piy..
1,4 milyarlık şirket değeri nasıl 200 katına çıktı? Alkin kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı
Gündem

1,4 milyarlık şirket değeri nasıl 200 katına çıktı? Alkin kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen ve vatandaşların mağduriyetine konu ..
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Eski Emniyet Müdürü tutuklandı
Gündem

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Eski Emniyet Müdürü tutuklandı

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında incelemeye alınan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaryosuna ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23