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Üstü kapalı tehditler havada uçuşmuştu loca krizinde: Bir çırpıda verebilecek mi?

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Üstü kapalı tehditler havada uçuşmuştu loca krizinde: Bir çırpıda verebilecek mi?

Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı arasındaki loca krizi sonrası 2. raund başlıyor...

#1
Foto - Üstü kapalı tehditler havada uçuşmuştu loca krizinde: Bir çırpıda verebilecek mi?

Eski Asbaşkan Acun Ilıcalı sahibi olduğu Hull City'ye, kendisini Fenerbahçe'den uzaklaştırmak isteyen Başkan Aziz Yıldırım ise kendi takımına istiyor. Müthiş hızı, göz alıcı çalımları ve oyun görüşüyle Serie A'nın popüler yıldızı: Giorgi Kvernadze.

#2
Foto - Üstü kapalı tehditler havada uçuşmuştu loca krizinde: Bir çırpıda verebilecek mi?

Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı son dönemde sık sık karşı karşıya geliyor... Ancak bu kez ocak ayında Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı olarak Acun'un elinden Serie A'nın yeni gözbebeği olan Giorgi Kvernadze'yi almak için transfer savaşı verecek.

#3
Foto - Üstü kapalı tehditler havada uçuşmuştu loca krizinde: Bir çırpıda verebilecek mi?

Acun'un hedefi; sahibi olduğu Hull City'ye, İsmail Kartal'ın yerine düşündüğü Gürcü yıldızı kazandırabilmek olacak... Yıldırım ise Kerem Aktürkoğlu'nun bir türlü verim veremediği ve transferin son günlerinde de uzun uğraşlar verilmesine rağmen sonuç alınamayan sol kanat sorununu çözmek istiyor.

#4
Foto - Üstü kapalı tehditler havada uçuşmuştu loca krizinde: Bir çırpıda verebilecek mi?

Müthiş hızı, göz alıcı çalımları ve oyun görüşüyle dikkat çeken 2003 doğumlu genç kanat oyuncusu, İtalya’da "yeni yıldız" olarak adlandırılıyor. Ligde ve İtalya Kupası'nda şu ana kadar 5 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Kvernadze'ye Napoli de talip.

#5
Foto - Üstü kapalı tehditler havada uçuşmuştu loca krizinde: Bir çırpıda verebilecek mi?

İddialara göre Fenerbahçe'nin bir gözlemcisi Kvernadze'yi Frosinone'nin Como ile oynadığı maçta canlı gözle izledi. Frosinone yönetimi oyuncuyu ocak ayında elden çıkarmaya sıcak bakmıyor...

#6
Foto - Üstü kapalı tehditler havada uçuşmuştu loca krizinde: Bir çırpıda verebilecek mi?

Fotospor'a göre; Sezon sonuna kadar kadroda tutmak istiyor ancak gelen tekliflerin cazibesi bu kararı değiştirebilir.

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