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Şanlıurfa'daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şanlıurfa'daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı!

Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, orta büyüklükteki depremlerin büyük deprem habercisi olmadığını belirtirken Bitlis bindirmesine dikkat çekti. Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Mardin ve Elazığ'da da hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, can kaybı ve yıkımın olmadığını belirtti. 5,4'lük depremin ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.

#1
Foto - Şanlıurfa'daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı!

Prof. Dr. Osman Bektaş şöyle konuştu: "Güneydoğu'da bu tür depremlerin olması olağan. Orta büyüklükteki bir deprem, büyük deprem habercisi sayılmaz ama 6 Şubat depremi sonrası bölgedeki fayların stres transferinden etkilendi. Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın da bu alan içinde kalıyor. Bitlis bindirmesinden endişeliyiz.

#2
Foto - Şanlıurfa'daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı!

Bu tür depremlerin olması doğal. Hem Arap levhası hareketi devam ediyor hem 2023 depremlerinin etkisi hala devam ediyor. İkisi birleşince 150 200 kilometrekarelik alandaki illerdeki risk devam ediyor.

#3
Foto - Şanlıurfa'daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı!

6 Şubat'taki depremlerde yeryüzüne yansıya enerjiden daha fazlası belki yer altına indi. Bu büyük bir depremin habercisi değil. Orta büyüklükte sığ bir deprem. Olağan bir deprem. Türkiye'nin dört bir yanında deprem olursa şaşılacak bir şey değil. Bizim bilmediğimiz nerede ne zaman hangi büyüklükte deprem olacak bunu bilemiyoruz. Hakkari Urfa Diyarbakır çevresinde bu tür depremler olağan. 5'lik bir deprem arkasından büyük deprem gelecek demek değil. 5 büyüklüğünde bir deprem yıkıcılığı olmayan bir deprem. O bölgenin yapı stoğu istenilen düzeyde değil ama kırsal alanda bile hasar oluşturmayacak bir deprem. Vatandaşların panik yapmasına gerek yok. Beklemek daha doğru. 2018 deprem yönetmeliğine tabi olarak yapılan binalarda korkulacak bir şey yok. Kırsaldaki yapıların dahi etkileneceğini sanmıyorum."

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Foto - Şanlıurfa'daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı!

'BU DEPREMLER BU BÖLGE İÇİN NORMAL' Deprem uzmanı Süleyman Pampal ise şu ifadeleri kullandı: "Bölge insanları 6 Şubat'ta yıkıcı bir depremi yaşadığı için duyarlılar, paniğe kapılabiliyor. Ancak bu depremler bu bölge için çok normal."

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