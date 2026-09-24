Şanlıurfa'daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı!
Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, orta büyüklükteki depremlerin büyük deprem habercisi olmadığını belirtirken Bitlis bindirmesine dikkat çekti. Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Mardin ve Elazığ'da da hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, can kaybı ve yıkımın olmadığını belirtti. 5,4'lük depremin ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.