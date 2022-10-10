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Yaşam
5
Çöpleri tutuşturmak isterken az daha evi yakıyordu!

2022-10-10 19:06:38
Çöpleri tutuşturmak isterken az daha evi yakıyordu!

Tekirdağ’da bir vatandaş evinin önünde topladığı çöpleri tutuşturduğu sırada yangın çıktı.

#1
Foto - Çöpleri tutuşturmak isterken az daha evi yakıyordu!

Olay, Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Hazreti Ali Camii mevkii Orhanbey 3. Sokak'ta meydana geldi.

#2
Foto - Çöpleri tutuşturmak isterken az daha evi yakıyordu!

Evinin bahçesinde temizlik yapan bir vatandaş, bir araya istiflediği çöpleri tutuşturdu.

#3
Foto - Çöpleri tutuşturmak isterken az daha evi yakıyordu!

Rüzgarın etkisiyle bahçedeki otlara sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu.

#4
Foto - Çöpleri tutuşturmak isterken az daha evi yakıyordu!

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evin çevresindeki otlar kül olurken, itfaiye ekipleri vatandaşları rüzgarlı havalarda ateş yakmamaları konusunda uyardı.

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